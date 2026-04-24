Rusia consolida uno de sus movimientos estratégicos más importantes fuera de su territorio, en una zona clave para el equilibrio global. En medio de tensiones internacionales y disputas por influencia, una base militar vuelve a quedar en el centro del mapa geopolítico. Se trata de la Base Naval de Tartús, ubicada en Siria, considerada el principal punto de apoyo ruso fuera del espacio de la antigua Unión Soviética. Esta base le permite a Rusia contar con su único acceso directo y permanente al mar Mediterráneo. El Mediterráneo Oriental es una región donde convergen: La infraestructura de la base permite sostener operaciones a larga distancia, algo fundamental para una potencia global. Entre sus funciones principales: