El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) confirmó que todos los autos y camionetas que circulen en ese estado deben llevar dos patentes: una en la parte delantera y otra en la trasera. Quienes no cumplan con esta obligación enfrentan multas de hasta u$s 200 por la primera infracción, con penalidades más altas ante reincidencias. La norma ya está vigente y su aplicación es inmediata. No solo los agentes de la Policía Estatal de Texas pueden emitir sanciones: cualquier oficial de paz con licencia en el estado tiene autoridad para detener vehículos e imponer multas en el lugar. La exigencia aplica a autos particulares y camionetas. Sin embargo, el DPS aclaró que determinados tipos de vehículos quedan exceptuados de colocar la patente delantera. Los propietarios de estos vehículos solo están obligados a exhibir la patente trasera. El Departamento de Policía de San Antonio (SAPD) confirmó que sus agentes están autorizados a detener cualquier vehículo que no cumpla con la normativa durante un control de tránsito. Las advertencias o citaciones quedan a criterio del oficial interviniente. La multa base por primera infracción puede llegar a u$s 200 y las sanciones se incrementan ante nuevas infracciones. Los conductores deben verificar que su vehículo tenga ambas patentes instaladas y en condiciones visibles para evitar ser detenidos.