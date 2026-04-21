Las autoridades de tránsito en Estados Unidos refuerzan los controles sobre los vehículos en circulación, poniendo el foco en un requisito que muchos conductores suelen postergar. En este contexto, Illinois exige cumplir con una verificación obligatoria para poder circular sin sanciones. En Illinois, la normativa establece que muchos vehículos deben realizar una prueba de emisiones obligatoria, un trámite que se vuelve indispensable para mantener la habilitación del auto. La prueba de emisiones tiene como objetivo medir los contaminantes que emite el vehículo y garantizar que cumpla con estándares ambientales. En Illinois: El incumplimiento no solo implica una falta administrativa. Puede traer consecuencias directas: La prueba de emisiones forma parte de una política más amplia para reducir la contaminación del aire, especialmente en zonas urbanas con altos niveles de smog.