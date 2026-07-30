Viajar al extranjero implica cumplir con una serie de requisitos migratorios que comienzan mucho antes de llegar al aeropuerto.

Uno de los más importantes es contar con un pasaporte vigente, ya que las autoridades de Estados Unidos, México y Argentina verifican este documento antes de autorizar el ingreso de ciudadanos extranjeros.

No cumplir con este requisito puede provocar desde un rechazo de embarque por parte de la aerolínea hasta la negativa de ingreso durante los controles migratorios.

¿Qué exige Estados Unidos sobre la vigencia del pasaporte?

En el caso de Estados Unidos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) establece que, para ciudadanos de numerosos países, el pasaporte debe mantener una vigencia mínima de seis meses posteriores a la fecha prevista de salida del territorio estadounidense.

Algunos países forman parte del denominado “Six-Month Club”, un acuerdo que exime a sus ciudadanos de cumplir con ese requisito adicional de seis meses. Aun así, el pasaporte debe encontrarse vigente durante toda la estadía.

Antes de viajar es recomendable consultar tanto las normas migratorias estadounidenses como los requisitos específicos que puedan aplicar según la nacionalidad del pasajero.

¿Qué requisitos de pasaporte aplican en México?

Contar con el pasaporte vigente es fundamental para poder viajar. Shutterstock

Las autoridades mexicanas exigen que los visitantes extranjeros ingresen al país con un pasaporte vigente durante toda su permanencia.

Aunque la legislación migratoria no establece una vigencia mínima de seis meses para todos los viajeros, algunas aerolíneas aplican esta política como medida preventiva antes de permitir el embarque , especialmente en vuelos internacionales.

¿Qué pide Argentina para permitir el ingreso al país?

En Argentina, los ciudadanos extranjeros que no pertenecen al Mercosur deben presentar un pasaporte vigente tanto para ingresar como para salir del país.

En cambio, los ciudadanos de los países miembros y asociados del Mercosur pueden ingresar utilizando el Documento Nacional de Identidad (DNI) u otra documentación habilitada por los acuerdos regionales.

Quienes utilicen el pasaporte como documento de viaje también deberán asegurarse de que permanezca vigente durante todo el traslado.

¿Qué revisan las autoridades migratorias antes de autorizar el ingreso?

Más allá de la vigencia del pasaporte, los agentes migratorios y las aerolíneas suelen comprobar distintos aspectos de la documentación del pasajero.

Entre ellos se encuentran:

Que el pasaporte esté vigente y en buen estado.

Que los datos personales coincidan con el boleto y el resto de la documentación.

La existencia de visas o autorizaciones migratorias , cuando correspondan.

Los boletos de regreso o continuación del viaje, en caso de que sean exigidos.

Estos controles buscan garantizar que el viajero cumple con todas las condiciones establecidas por el país de destino.