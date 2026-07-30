El Departamento de Estado establece requisitos específicos que dejan fuera de esa gestión a varios grupos de personas.

El pasaporte estadounidense para adultos se debe renovar cada 10 años para mantenerlo dentro de su periodo de vigenci a. Esta gestión resulta de suma utilidad para quienes suelen viajar al exterior a menudo, ya que se trata de un documento de validez internacional.

Sin embargo, no todos los ciudadanos pueden acceder al trámite de renovación para el pasaporte. Esto sucede porque el Departamento de Estado establece requisitos específicos que dejan fuera de esa gestión a varios grupos de personas.

Renovación del pasaporte: ¿Quiénes no pueden acceder?

Según lo que comunica el Departamento de Estado a través de su canal oficial digital, no podrán renovar el pasaporte americano:

Quienes tengan menos de 16 años.

Aquellos cuyo pasaporte haya sido emitido cuando tenían 16 años.

Aquellos cuyo pasaporte haya sido emitido hace más de 15 años.

Aquellos cuyo pasaporte esté dañado u haya sido reportado como robado u perdido.

Aquellos cuyo pasaporte no tenga su nombre legal actual.

El pasaporte estadounidense para adultos se debe renovar cada 10 años para mantenerlo dentro de su periodo de vigencia. El Cronista | Shutterstock y EFE.

El documento que deben presentar las personas que se hayan cambiado el nombre

Los ciudadanos estadounidenses que deseen renovar su pasaporte y hayan cambiado legalmente su nombre tendrán que presentar un documento legal que acredite ese cambio junto con la solicitud de renovación.

El tipo de documento que corresponde depende de la situación que haya alentado el cambio de nombre. El Departamento de Estado reconoce los siguientes como principales:

Certificado de matrimonio.

Sentencia de divorcio que establezca el cambio de nombre.

Orden judicial de cambio de nombre.

Si no se cuenta con un documento legal que lo demuestre, no se podrá renovar el pasaporte.

Paso a paso: renovar el pasaporte en Estados Unidos

El pasaporte estadounidense de adulto se debe renovar siguiendo los siguientes pasos: