En esta noticia
En el mundo hay acuerdos internacionales que permiten eliminan algunas capas de trámites a la hora de arribar a un destino entre determinadas nacionalidades. Gracias a estos mecanismos, es posible cruzar fronteras sin la necesidad de solicitar visas o presentar demasiada documentación.
El Programa de Exención de Visa de Estados Unidos es uno de estos acuerdos y permite a los ciudadanos de determinados países participantes ingresar por turismo o negocios sin la necesidad de tramitar una visa tradicional.
Estados Unidos permitirá entrar a todos estos extranjeros: ¿Qué es el Programa de Exención de Visa?
El Visa Waiver Program (VWP) o Programa de Exención de Visa es un acuerdo migratorio impulsado por el Gobierno de los Estados Unidos, permite que las personas provenientes de determinados países puedan ingresar al territorio estadounidense sin una visa.
Así, los viajeros podrán ingresar al país por turismo y/o negocios por hasta 90 días, pero solo si obtienen esta autorización previamente.
¿Cómo aplicar a este programa y viajar a Estados Unidos?
El Programa de Exención de Visa apunta a personas que sean ciudadanas de:
- Alemania
- Francia
- España
- Italia
- Portugal
- Reino Unido
- Países Bajos
- Irlanda
- Noruega
- Suecia
- Dinamarca
- Suiza
- Australia
- Nueva Zelanda
- Japón
- Corea del Sur
- Singapur
- Israel
- Chile
Para poder aprovechar el beneficio, los viajeros deben:
- Contar con un pasaporte electrónico o biométrico vigente
- Solicitar la autorización ESTA antes de viajar
- Pagar la tarifa correspondiente
- Obtener la aprobación antes de abordar el avión o embarcar hacia Estados Unidos
La autorización ESTA dura dos años o hasta que llegue el vencimiento del pasaporte. Permite que se ingrese varias veces durante su periodo de validez.
¿Qué documentos hay que presentar para ingresar a Estados Unidos?
Si la persona es ciudadana de un país participante del Programa de Exención de Visa, tienen que tramitar el permiso de turismo o negocios de no migrante y para obtenerle deben:
- Completar el formulario DS-160
- Pagar la tarifa consular correspondiente
- Solicitar una cita en la embajada o consulado
- Presentarse a una entrevista consular
- Demostrar el motivo del viaje y los vínculos con su país de residencia
Adicionalmente, el pasaporte tiene que estar vigente y cumplir con los requisitos migratorios que exigen las autoridades de Estados Unidos.