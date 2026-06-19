En el mundo hay acuerdos internacionales que permiten eliminan algunas capas de trámites a la hora de arribar a un destino entre determinadas nacionalidades

En el mundo hay acuerdos internacionales que permiten eliminan algunas capas de trámites a la hora de arribar a un destino entre determinadas nacionalidades. Gracias a estos mecanismos, es posible cruzar fronteras sin la necesidad de solicitar visas o presentar demasiada documentación.

El Programa de Exención de Visa de Estados Unidos es uno de estos acuerdos y permite a los ciudadanos de determinados países participantes ingresar por turismo o negocios sin la necesidad de tramitar una visa tradicional.

Es posible cruzar fronteras sin la necesidad de solicitar visas o presentar demasiada documentación. El Cronista

Estados Unidos permitirá entrar a todos estos extranjeros: ¿Qué es el Programa de Exención de Visa?

El Visa Waiver Program (VWP) o Programa de Exención de Visa es un acuerdo migratorio impulsado por el Gobierno de los Estados Unidos, permite que las personas provenientes de determinados países puedan ingresar al territorio estadounidense sin una visa.

Así, los viajeros podrán ingresar al país por turismo y/o negocios por hasta 90 días, pero solo si obtienen esta autorización previamente.

¿Cómo aplicar a este programa y viajar a Estados Unidos?

El Programa de Exención de Visa apunta a personas que sean ciudadanas de:

Alemania

Francia

España

Italia

Portugal

Reino Unido

Países Bajos

Irlanda

Noruega

Suecia

Dinamarca

Suiza

Australia

Nueva Zelanda

Japón

Corea del Sur

Singapur

Israel

Chile

Para poder aprovechar el beneficio, los viajeros deben:

Contar con un pasaporte electrónico o biométrico vigente

Solicitar la autorización ESTA antes de viajar

Pagar la tarifa correspondiente

Obtener la aprobación antes de abordar el avión o embarcar hacia Estados Unidos

La autorización ESTA dura dos años o hasta que llegue el vencimiento del pasaporte. Permite que se ingrese varias veces durante su periodo de validez.

¿Qué documentos hay que presentar para ingresar a Estados Unidos?

Si la persona es ciudadana de un país participante del Programa de Exención de Visa, tienen que tramitar el permiso de turismo o negocios de no migrante y para obtenerle deben:

Completar el formulario DS-160

Pagar la tarifa consular correspondiente

Solicitar una cita en la embajada o consulado

Presentarse a una entrevista consular

Demostrar el motivo del viaje y los vínculos con su país de residencia

Adicionalmente, el pasaporte tiene que estar vigente y cumplir con los requisitos migratorios que exigen las autoridades de Estados Unidos.