Quienes en junio planeen viajar dentro de Estados Unidos, requieren de la presentación de una identificación que cumpla con los estándares de seguridad Real ID para que pueda habilitarse su acceso a la aeronave, como el pasaporte estadounidense o una licencia de conducir válida.

En este contexto, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) aclara que existe un grupo de personas que, debido a su año de nacimiento, estará exento de cumplir con esta normativa.

Quienes no necesitan de pasaporte ni documentos para volar dentro de Estados Unidos en junio 2026

Los menores de 18 años no tienen la obligación de presentar ningún tipo de identificación para abordar vuelos nacionales. Consecuentemente, aquellos nacidos en los años que se enlistan a continuación no deben cumplir con este requisito.

2009 (17 años en 2026)

2010 (16 años)

2011 (15 años)

2012 (14 años)

2013 (13 años)

2014 (12 años)

2015 (11 años)

2016 (10 años)

2017 (9 años)

2018 (8 años)

2019 (7 años)

2020 (6 años)

2021 (5 años)

2022 (4 años)

2023 (3 años)

2024 (2 años)

2025 (1 año)

2026 (meses)

Situaciones excepcionales

“La TSA no exige que los menores de 18 años presenten identificación al viajar dentro de Estados Unidos. Sin embargo, los menores no acompañados que califiquen para TSA PreCheck deben presentar una identificación válida para acceder a un control acelerado ”, informan las autoridades.

Los menores de 18 años no requieren de identificación válida al abordar vuelos nacionales.

Documentos fundamentales para cumplir con este requisito de la TSA y volar sin inconvenientes

De acuerdo con la lista oficial publicada, que siempre se encuentra sujeta a modificaciones, para los mayores de 18 las identificaciones con hasta dos años de vencimiento en todos los aeropuertos del país son:

Licencia de Conducir Mejorada emitida por el Estado

Pasaporte de EE.UU.

Tarjeta de pasaporte de EE.UU.

Tarjeta de viajero de confianza del DHS

Identificación del Departamento de Defensa de EE.UU. incluidas las identificaciones emitidas a dependientes

Tarjeta de residente permanente

Tarjeta de cruce fronterizo

Identificación con foto aceptable emitida por una nación tribal/tribu nativa reconocida por el gobierno federal

Tarjeta PIV HSPD-12

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero

Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Nativos y del Norte de Canadá

Credencial de identificación del trabajador del transporte

Tarjeta de Autorización de Empleo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (l-766)

Credencial de marino mercante de EE.UU.

Tarjeta de Identificación de Salud para Veteranos (VHIC)

También se aceptan algunos formatos digitales de ID, como Apple ID, Clear ID o Google Pass ID.

En caso de no contar con ninguno de los documentos previamente mencionados, desde el 1 de febrero se exige el pago de 45 dólares como multa por usar un proceso de verificación de identidad alternativo, llamado TSA ConfirmID.