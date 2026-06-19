En Estados Unidos se fijan reglas claras para todos los viajeros que ingresan o salen del país deben respetar relacionado con el dinero que llevan en su equipaje para evitar cualquier demora en su traslado.

Aunque no existe un límite puntual de la cantidad de dinero que puede ser trasladado, es esencial que, si se exceden las cantidades especificadas, esto se declare. De lo contrario, el ingreso o la salida del país no sólo se verá demorada, sino que pueden aplicarse graves sanciones.

Cómo evitar demoras en el ingreso y la salida de Estados Unidos

Quienes tengan pensado viajar con más de USD 10,000 deberán rellenar el formulario FinCEN 105. Este documento se imprime y se otorga al oficial de Aduanas y Protección Fronteriza correspondiente.

El formulario también puede rellenarse en línea al menos tres días antes de viajar para, posteriormente, proporcionar al oficial el número de confirmación o recibo.

Asimismo, los ciudadanos extranjeros que ingresen a Estados Unidos tendrán que declarar además que traen este dinero en su Formulario de Declaración de Aduanas, Formulario 6059B de CBP.

Quienes tengan más de 10,000 dólares sin declarar podrán ver demoras en su viaje. Fuente: Shutterstock

Sanciones por no cumplir con esta normativa

De no cumplirse de manera rigurosa la normativa, Estados Unidos no sólo detendrá a quienes no hayan declarado llevar este dinero, sino que también puede confiscarlo , aplicar multas de hasta 500,000 dólares e imponer penas de hasta 10 años de prisión.

Información importante para evitar demoras en los viajes internacionales

Es importante considerar que la regla se aplica tanto cuando se viaja con dinero en efectivo como cuando se utiliza una combinación de instrumentos monetarios que superen los 10,000 dólares, como