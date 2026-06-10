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El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) especifica en su sitio web oficial cuáles son los requisitos que todos los conductores del estado deben cumplir para mantener la vigencia de su licencia de conducir.
En esta jurisdicción, las multas se ven reflejadas en un sistema de puntos, cuya cantidad dependerá de la infracción que se está cometiendo.
En ese marco, no ceder el paso cuando se indica que esta acción debe realizarse está sumamente penalizado, por lo que, si se acumulan varias infracciones de esta índole dentro dos años, el carné de conducir puede verse suspendido.
En qué circunstancias las autoridades del DMV pueden suspender una licencia de conducir por no ceder el paso
El Sistema de Puntos de Infracción de Conductor es la herramienta utilizada por el DMV para “identificar conductores de alto riesgo”.
Este sistema indica que quienes obtienen 11 puntos dentro de 24 meses verán su licencia de conducir suspendida y no podrán continuar circulando con este documento.
En ese sentido, cuando un conductor no ceda el paso frente a una señalización de que debía hacerlo, la infracción lo hará acumular 3 puntos. Esto significa que, si en dos años pasa más de 3 veces, el carné de circular de ese conductor será completamente suspendido.
Como se miden otras infracciones bajo este mismo sistema
La tabla oficial compartida por el DMV detalla
- Velocidad no especificada: 3 puntos
- Entre 1 y 10 mph por encima del límite de velocidad: 3 puntos
- Entre 11 y 20 mph por encima del límite de velocidad: 4 puntos
- Entre 21 y 30 mph por encima del límite de velocidad: 6 puntos
- Entre 31 y 40 mph por encima del límite de velocidad: 8 puntos
- Más de 40 mph por encima del límite de velocidad: 11 puntos
- Exceso de velocidad en una zona de trabajo: 8 puntos
- Incidente de conducción relacionado con alcohol o drogas: 11 puntos
- Operación agravada sin licencia: 11 puntos
- Vehículo sobredimensionado que colisiona con puentes: 8 puntos
- Conducción temeraria: 5 puntos
- Adelantar a un autobús escolar detenido: 8 puntos
- Abandonar el lugar de un accidente con lesiones personales: 5 puntos
- Falta de precaución al conducir: 5 puntos
- Facilitar la operación agravada sin licencia: 5 puntos
- Participar en concursos o carreras de velocidad: 5 puntos
- Frenos inadecuados: 4 puntos
- Seguir demasiado de cerca a otro vehículo (tailgating): 4 puntos
- Rebases incorrectos, cambio de carril inseguro o conducir en dirección equivocada: 3 puntos
- Infracción en un paso a nivel ferroviario: 5 puntos
- Abandonar el lugar de un incidente con daños a la propiedad o a un animal doméstico: 3 puntos
- Violación de una restricción de seguridad que involucra a un menor de 16 años: 3 puntos
- Usar celular u otro dispositivo electrónico: 5 puntos
- Frenos inadecuados al conducir el vehículo del empleador: 2 puntos
- Cualquier otra infracción de tránsito: 2 puntos
En estos casos, las autoridades informarán sobre el tiempo en el que permanecerá suspendida la licencia y cuáles son los pasos a seguir.