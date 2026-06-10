El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) especifica en su sitio web oficial cuáles son los requisitos que todos los conductores del estado deben cumplir para mantener la vigencia de su licencia de conducir.

En esta jurisdicción, las multas se ven reflejadas en un sistema de puntos, cuya cantidad dependerá de la infracción que se está cometiendo.

En ese marco, no ceder el paso cuando se indica que esta acción debe realizarse está sumamente penalizado, por lo que, si se acumulan varias infracciones de esta índole dentro dos años, el carné de conducir puede verse suspendido.

En qué circunstancias las autoridades del DMV pueden suspender una licencia de conducir por no ceder el paso

El Sistema de Puntos de Infracción de Conductor es la herramienta utilizada por el DMV para “identificar conductores de alto riesgo”.

Este sistema indica que quienes obtienen 11 puntos dentro de 24 meses verán su licencia de conducir suspendida y no podrán continuar circulando con este documento.

Suspenderán la licencia de conducir de quienes acumulen más de 11 puntos en dos años. Shutterstock

En ese sentido, cuando un conductor no ceda el paso frente a una señalización de que debía hacerlo, la infracción lo hará acumular 3 puntos. Esto significa que, si en dos años pasa más de 3 veces, el carné de circular de ese conductor será completamente suspendido.

Como se miden otras infracciones bajo este mismo sistema

La tabla oficial compartida por el DMV detalla

Velocidad no especificada: 3 puntos

Entre 1 y 10 mph por encima del límite de velocidad: 3 puntos

Entre 11 y 20 mph por encima del límite de velocidad: 4 puntos

Entre 21 y 30 mph por encima del límite de velocidad: 6 puntos

Entre 31 y 40 mph por encima del límite de velocidad: 8 puntos

Más de 40 mph por encima del límite de velocidad: 11 puntos

Exceso de velocidad en una zona de trabajo: 8 puntos

Incidente de conducción relacionado con alcohol o drogas: 11 puntos

Operación agravada sin licencia: 11 puntos

Vehículo sobredimensionado que colisiona con puentes: 8 puntos

Conducción temeraria: 5 puntos

Adelantar a un autobús escolar detenido: 8 puntos

Abandonar el lugar de un accidente con lesiones personales: 5 puntos

Falta de precaución al conducir: 5 puntos

Facilitar la operación agravada sin licencia: 5 puntos

Participar en concursos o carreras de velocidad: 5 puntos

Frenos inadecuados: 4 puntos

Seguir demasiado de cerca a otro vehículo (tailgating): 4 puntos

Rebases incorrectos, cambio de carril inseguro o conducir en dirección equivocada: 3 puntos

Infracción en un paso a nivel ferroviario: 5 puntos

Abandonar el lugar de un incidente con daños a la propiedad o a un animal doméstico: 3 puntos

Violación de una restricción de seguridad que involucra a un menor de 16 años: 3 puntos

Usar celular u otro dispositivo electrónico: 5 puntos

Frenos inadecuados al conducir el vehículo del empleador: 2 puntos

Cualquier otra infracción de tránsito: 2 puntos