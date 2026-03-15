Según información oficial del Internal Revenue Service (IRS), existen reglas federales que obligan a reportar transacciones en efectivo que superen determinados montos, con el objetivo de detectar posibles delitos financieros. Este mecanismo forma parte de las políticas de supervisión que utiliza el Gobierno para combatir evasión fiscal, lavado de dinero y otras actividades ilegales. En ese contexto, ciertas operaciones financieras deben ser notificadas a las autoridades cuando superan un umbral específico. De acuerdo con el IRS, las empresas y comercios deben informar a las autoridades cuando reciben más de 10.000 dólares en efectivo en una sola transacción o en varias operaciones relacionadas. Cuando esto ocurre, el negocio está obligado a completar el Form 8300, un documento oficial que comunica la operación al gobierno federal. La normativa establece que este reporte debe realizarse cuando el pago: El formulario debe presentarse dentro de los 15 días posteriores a recibir el dinero. El IRS explica que el concepto de “efectivo” no se limita únicamente a billetes y monedas. También puede incluir ciertos instrumentos financieros utilizados en pagos grandes. Entre los casos que pueden generar reportes se encuentran: Además de las empresas, bancos y otras instituciones financieras también tienen obligaciones de reporte cuando detectan movimientos importantes de dinero en efectivo.