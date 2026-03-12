Millones de trabajadores en Estados Unidos podrán disfrutar de un nuevo fin de semana largo gracias a la celebración de Juneteenth, un feriado federal que se conmemora cada 19 de junio y que en 2026 caerá viernes. La jornada recuerda el momento en que se anunció el fin de la esclavitud en Texas en 1865, más de dos años después de la Proclamación de Emancipación firmada por Abraham Lincoln durante la Guerra Civil Estadounidense. Al tratarse de un feriado federal, gran parte de las oficinas públicas, bancos y organismos gubernamentales permanecerán cerrados, lo que en la práctica genera un fin de semana largo en todo el país. El nombre Juneteenth surge de la combinación de “June” (junio) y “nineteenth” (diecinueve). La fecha recuerda el 19 de junio de 1865, cuando tropas de la Unión llegaron a Galveston, Texas, y anunciaron oficialmente la libertad de las personas esclavizadas. Durante décadas la conmemoración fue celebrada principalmente en comunidades afroamericanas. Sin embargo, el reconocimiento nacional llegó recién en 2021, cuando el presidente Joe Biden firmó la ley que convirtió a Juneteenth en feriado federal en Estados Unidos. Desde entonces, el día se incorporó al calendario oficial junto a otras fechas nacionales como el Día de la Independencia o el Día de los Veteranos. Al ser un feriado federal en Estados Unidos, el viernes 19 de junio habrá varias modificaciones en la actividad habitual: En cambio, muchos comercios, supermercados y restaurantes suelen operar con normalidad, aunque algunos pueden reducir horarios. La coincidencia del feriado de Juneteenth en viernes genera un fin de semana largo de tres días para gran parte de los trabajadores del país. En muchas ciudades de Estados Unidos se organizan desfiles, festivales culturales, conciertos y eventos comunitarios que celebran la historia afroamericana y el fin de la esclavitud.