El nuevo Estadio Nacional de El Salvador ha comenzado su construcción, lo que representa un avance significativo en la infraestructura deportiva de la región. Este proyecto, ubicado en Antiguo Cuscatlán, no se limita a ser un simple campo de juego; se trata de una obra vanguardista que redefine el concepto de instalaciones deportivas. Con una capacidad para 50.000 espectadores sentados en butacas individuales, el estadio se proyecta como el recinto más avanzado y sostenible de América Latina. Entre los grandes y gloriosos estadios de la región, como el Maracaná o el Azteca, esta nueva obra se erige como un símbolo de modernidad y orgullo para el continente. El verdadero lujo de esta obra no reside únicamente en su estética, sino en su inteligencia operativa. El estadio integrará sistemas de gestión digital para optimizar el consumo de energía y agua, posicionándose como un referente de arquitectura ecológica en América Latina. El nuevo estadio se levanta sobre los terrenos que anteriormente ocupaba la Escuela Militar y tendrá más de 170.000 metros cuadrados. Este proyecto nace de una alianza estratégica entre el gobierno salvadoreño y China, buscando aprovechar las innovaciones técnicas del gigante asiático. Además de cumplir con los más altos estándares de la FIFA para partidos internacionales, el complejo está diseñado para ser un centro de entretenimiento total. El proyecto incluye: A diferencia de las estructuras pesadas del siglo pasado, este recinto apuesta por la “coexistencia armónica”. Su diseño se caracteriza por líneas curvas y una marquesina de rejilla modular que crea un juego de luces y sombras natural, dando una sensación de ligereza pese a su colosal tamaño. Se espera que el proyecto esté terminado para 2027 y pase a ser uno de los orgullos arquitectónicos de El Salvador. La superficie total del estadio será de 170.000 m², con una capacidad para 50.000 personas (butacas individuales) y un estacionamiento que albergará más de 2.000 vehículos. La inauguración está prevista para el horizonte del año 2027.