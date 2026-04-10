El estado de Florida cambiará el formato de las licencias de conducir y las tarjetas de identificación a partir del 1 de enero de 2027. La nueva ley, conocida como House Bill 991 y firmada por el gobernador Ron DeSantis como parte del paquete legislativo Florida SAVE Act, establece que los documentos emitidos desde esa fecha deberán indicar si el titular es ciudadano estadounidense o si posee otro estatus migratorio legal. El cambio afecta a todos los residentes del estado que soliciten una licencia nueva, una renovación o un reemplazo a partir de esa fecha. La medida se enmarca en un esfuerzo más amplio para reforzar el sistema electoral de Florida. En determinados casos, la ley exigirá que los votantes presenten documentación adicional que acredite la ciudadanía, como pasaporte o acta de nacimiento. El condado Miami-Dade ya está evaluando cómo implementar los cambios a nivel local y se comprometió a garantizar una transición ordenada para los residentes. A partir del 1 de enero de 2027, las licencias de conducir y tarjetas de identificación que cumplan con los requisitos de REAL ID deberán reflejar el estatus legal de su titular. El documento indicará si la persona es ciudadana estadounidense o si cuenta con otro tipo de estatus migratorio legal reconocido, y ese dato quedará incorporado de forma visible en el documento oficial. La implementación será gradual y no implicará un reemplazo masivo e inmediato de todos los documentos en circulación. La nueva normativa se aplicará exclusivamente a las licencias y tarjetas emitidas desde esa fecha en adelante, ya sea en solicitudes por primera vez, renovaciones o reemplazos. Quienes ya cuenten con una licencia de conducir o tarjeta de identificación vigente no están obligados a renovar su documento antes de su vencimiento. Los documentos actuales seguirán siendo válidos hasta su fecha de expiración, sin importar si cumplen o no con el nuevo formato. La transición operará de forma automática a medida que cada titular transite por el proceso de renovación o reemplazo. La nueva normativa también tendrá implicancias electorales: en ciertos casos, se requerirá documentación adicional —como pasaporte o acta de nacimiento— para acreditar la ciudadanía al momento de votar. Esto convierte a la licencia de conducir en un documento con un peso institucional mayor al que tenía hasta ahora, que va bastante más allá de habilitar a su titular para circular en la vía pública.