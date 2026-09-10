Colombia autorizó la emisión de TES por $110,25 billones para financiar el Presupuesto 2026

Se despide el supermercado más grande del país: más de 100 locales cerraron sus puertas

El Gobierno de Colombia amplió el monto autorizado para la emisión de Títulos de Tesorería (TES) Clase B destinados a financiar las apropiaciones del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026.

La decisión quedó establecida mediante el Decreto 1372 del 9 de septiembre de 2026, que fijó un límite de $110,25 billones. La cifra supone un incremento de $25 billones frente a los $85,25 billones que habían sido autorizados inicialmente en diciembre de 2025.

Hacienda elevó en $25 billones la emisión autorizada de TES

El nuevo decreto modifica el artículo 1 del Decreto 1478 de 2025, mediante el cual se había permitido al Ministerio de Hacienda emitir TES Clase B por hasta $85,25 billones para cubrir apropiaciones presupuestales correspondientes a 2026.

Ahora, ese techo pasa a $110,25 billones, luego de una actualización realizada por la cartera económica a comienzos de septiembre.

En concreto, la Resolución 2024 del 2 de septiembre de 2026 modificó el valor de las rentas correspondientes a recursos de capital de la Nación y estableció en $110,25 billones el aforo asociado a los recursos del crédito interno.

A partir de esa actualización, el Gobierno determinó que existía disponibilidad para ampliar en $25 billones el monto de TES que puede ser emitido durante la actual vigencia fiscal.

¿Para qué se utilizarán los TES por $110,25 billones?

Los recursos obtenidos mediante la colocación de estos títulos estarán destinados a financiar apropiaciones incluidas en el Presupuesto General de la Nación de 2026.

Los TES son instrumentos de deuda pública mediante los cuales el Estado obtiene financiamiento en el mercado. En este caso, la autorización permite al Ministerio de Hacienda emitir TES Clase B hasta alcanzar el nuevo límite establecido por el decreto.

La normativa se apoya, entre otras disposiciones, en la Ley 51 de 1990, que faculta al Gobierno Nacional para emitir estos títulos con el propósito de obtener recursos para financiar apropiaciones presupuestales y atender operaciones temporales de tesorería.

El Decreto 1372 también cita las condiciones contempladas en el artículo 8 de la Ley 2559 de 2025. Entre ellas se establece que estos títulos no cuentan con la garantía solidaria del Banco de la República.

Cuando los recursos obtenidos por su colocación están destinados al financiamiento de apropiaciones, ingresan al Presupuesto General de la Nación como recursos de capital.

¿El aumento implica $25 billones adicionales de gasto?

La modificación no crea un nuevo mecanismo de financiación ni significa, por sí sola, que el Gobierno haya aumentado el Presupuesto 2026 en $25 billones.

Lo que hace el Decreto 1372 es sustituir el monto máximo de emisión previamente autorizado. El límite establecido en diciembre de 2025 era de $85,25 billones y ahora asciende a $110,25 billones.

De esta manera, la diferencia de $25 billones corresponde al aumento de la capacidad autorizada de emisión de TES para financiar las apropiaciones presupuestales de la vigencia.

Qué otras condiciones establece el Decreto 1372

La normativa determina que las emisiones destinadas a financiar apropiaciones presupuestales deberán mantenerse dentro de los límites correspondientes y establece las condiciones aplicables a estos instrumentos de deuda.

También incorpora disposiciones para los TES que puedan clasificarse como bonos temáticos, en los términos de la Ley 2073 de 2020. En esos casos, la Nación deberá informar a los inversionistas sobre los gastos elegibles asociados por un monto equivalente a los recursos netos obtenidos mediante la emisión.

El Decreto 1372 fue expedido el 9 de septiembre de 2026 y comienza a regir a partir de su publicación en el Diario Oficial.

¿Qué son los TES autorizados por el Gobierno?

Los Títulos de Tesorería (TES) son instrumentos de deuda emitidos por el Gobierno Nacional para obtener financiamiento. Quienes adquieren estos títulos prestan recursos al Estado a cambio de recibir posteriormente el capital y los rendimientos correspondientes.

En este caso, Hacienda quedó autorizado a emitir hasta $110,25 billones en TES Clase B, cuyos recursos estarán destinados a financiar apropiaciones del Presupuesto General de la Nación de 2026.