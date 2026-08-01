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El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) detalla en su sitio web oficial cuáles son los requisitos que todos los conductores del estado deben cumplir respecto a sus multas de tránsito para prevenir la suspensión de una licencia de conducir.
En esta jurisdicción, las multas se ven reflejadas en un sistema de puntos, cuya cantidad dependerá de la infracción que se está cometiendo.
En ese marco, el uso del teléfono celular mientras se circula está sumamente penalizado, por lo que acumular varias infracciones de esta índole dentro de dos años puede llevar a la sustracción del carné de conducir.
En qué casos las autoridades del DMV de Nueva York pueden suspender una licencia de conducir
Según se detalla, el Sistema de Puntos de Infracción de Conductor es una herramienta utilizada por el DMV para “identificar conductores de alto riesgo”.
Bajo esta modalidad, quienes obtengan 11 puntos dentro de 24 meses verán su licencia de conducir suspendida y no podrán continuar circulando legalmente con este documento.
Por qué el uso del celular puede hacer que se suspenda la licencia de conducir
A cada tipo de infracción se le atribuye un puntaje específico dentro del marco de este sistema.
La conducción utilizando teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico representa 5 puntos. Esto significa que las personas que obtengan más de dos veces esta infracción dentro del período verán completamente suspendido su permiso de circulación.
Cómo se miden el resto de las infracciones de tránsito con este sistema
La tabla oficial compartida por el DMV detalla
- Velocidad no especificada: 3 puntos
- Entre 1 y 10 mph por encima del límite de velocidad: 3 puntos
- Entre 11 y 20 mph por encima del límite de velocidad: 4 puntos
- Entre 21 y 30 mph por encima del límite de velocidad: 6 puntos
- Entre 31 y 40 mph por encima del límite de velocidad: 8 puntos
- Más de 40 mph por encima del límite de velocidad: 11 puntos
- Exceso de velocidad en una zona de trabajo: 8 puntos
- Incidente de conducción relacionado con alcohol o drogas: 11 puntos
- Operación agravada sin licencia: 11 puntos
- Vehículo sobredimensionado que colisiona con puentes: 8 puntos
- Conducción temeraria: 5 puntos
- Adelantar a un autobús escolar detenido: 8 puntos
- Abandonar el lugar de un accidente con lesiones personales: 5 puntos
- Falta de precaución al conducir: 5 puntos
- Facilitar la operación agravada sin licencia: 5 puntos
- Participar en concursos o carreras de velocidad: 5 puntos
- Frenos inadecuados: 4 puntos
- Seguir demasiado de cerca a otro vehículo (tailgating): 4 puntos
- Rebases incorrectos, cambio de carril inseguro o conducir en dirección equivocada: 3 puntos
- Infracción relacionada con semáforo, señal de stop o señal de ceda el paso: 3 puntos
- No ceder el paso: 3 puntos
- Infracción en un paso a nivel ferroviario: 5 puntos
- Abandonar el lugar de un incidente con daños a la propiedad o a un animal doméstico: 3 puntos
- Violación de una restricción de seguridad que involucra a un menor de 16 años: 3 puntos
- Frenos inadecuados al conducir el vehículo del empleador: 2 puntos
- Cualquier otra infracción de tránsito: 2 puntos
En estos casos, las autoridades informarán sobre el tiempo en el que permanecerá suspendida la licencia y cuáles son los pasos a seguir.