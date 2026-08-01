El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) detalla en su sitio web oficial cuáles son los requisitos que todos los conductores del estado deben cumplir respecto a sus multas de tránsito para prevenir la suspensión de una licencia de conducir.

En esta jurisdicción, las multas se ven reflejadas en un sistema de puntos, cuya cantidad dependerá de la infracción que se está cometiendo.

En ese marco, el uso del teléfono celular mientras se circula está sumamente penalizado, por lo que acumular varias infracciones de esta índole dentro de dos años puede llevar a la sustracción del carné de conducir.

En qué casos las autoridades del DMV de Nueva York pueden suspender una licencia de conducir

Según se detalla, el Sistema de Puntos de Infracción de Conductor es una herramienta utilizada por el DMV para “identificar conductores de alto riesgo”.

Bajo esta modalidad, quienes obtengan 11 puntos dentro de 24 meses verán su licencia de conducir suspendida y no podrán continuar circulando legalmente con este documento.

Podrán suspender la licencia de conducir de quienes acumulen 11 puntos en dos años. Shutterstock

Por qué el uso del celular puede hacer que se suspenda la licencia de conducir

A cada tipo de infracción se le atribuye un puntaje específico dentro del marco de este sistema.

La conducción utilizando teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico representa 5 puntos . Esto significa que las personas que obtengan más de dos veces esta infracción dentro del período verán completamente suspendido su permiso de circulación.

Cómo se miden el resto de las infracciones de tránsito con este sistema

La tabla oficial compartida por el DMV detalla

Velocidad no especificada: 3 puntos

Entre 1 y 10 mph por encima del límite de velocidad: 3 puntos

Entre 11 y 20 mph por encima del límite de velocidad: 4 puntos

Entre 21 y 30 mph por encima del límite de velocidad: 6 puntos

Entre 31 y 40 mph por encima del límite de velocidad: 8 puntos

Más de 40 mph por encima del límite de velocidad: 11 puntos

Exceso de velocidad en una zona de trabajo: 8 puntos

Incidente de conducción relacionado con alcohol o drogas: 11 puntos

Operación agravada sin licencia: 11 puntos

Vehículo sobredimensionado que colisiona con puentes: 8 puntos

Conducción temeraria: 5 puntos

Adelantar a un autobús escolar detenido: 8 puntos

Abandonar el lugar de un accidente con lesiones personales: 5 puntos

Falta de precaución al conducir: 5 puntos

Facilitar la operación agravada sin licencia: 5 puntos

Participar en concursos o carreras de velocidad: 5 puntos

Frenos inadecuados: 4 puntos

Seguir demasiado de cerca a otro vehículo (tailgating): 4 puntos

Rebases incorrectos, cambio de carril inseguro o conducir en dirección equivocada: 3 puntos

Infracción relacionada con semáforo, señal de stop o señal de ceda el paso: 3 puntos

No ceder el paso: 3 puntos

Infracción en un paso a nivel ferroviario: 5 puntos

Abandonar el lugar de un incidente con daños a la propiedad o a un animal doméstico: 3 puntos

Violación de una restricción de seguridad que involucra a un menor de 16 años: 3 puntos

Frenos inadecuados al conducir el vehículo del empleador: 2 puntos

Cualquier otra infracción de tránsito: 2 puntos