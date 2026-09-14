Las autoridades confirmaron que, para obtener la licencia de conducir o el ID estatal compatible con la ley REAL ID, hay que presentar documentos que prueben identidad, número de Seguro Social y domicilio. Sin ese respaldo, no se puede acceder a la versión habilitada para volar o ingresar a edificios federales.

La medida se aplica en todo el país, con ciudades como Houston, Phoenix, San Antonio, El Paso y San Diego entre los ejemplos de mayor impacto. Cada estado define el proceso exacto, pero la exigencia de comprobantes es uniforme a nivel federal.

¿Qué documentos hay que presentar para sacar el REAL ID?

Los solicitantes deben acreditar tres cosas: identidad, número de Seguro Social y residencia en el estado. Para identidad sirven el certificado de nacimiento, el pasaporte o la Green Card en el caso de residentes permanentes no ciudadanos.

Para el Seguro Social alcanza con la tarjeta, un formulario W-2 o un recibo de sueldo. La residencia se prueba con una escritura, un contrato de alquiler, una factura de servicios o un resumen bancario.

Entre los documentos aceptados para comprobar domicilio figuran:

Contrato de alquiler o hipoteca

Factura de luz, gas o agua

Resumen de cuenta bancaria

Escritura de la propiedad

Los solicitantes deben acreditar tres cosas: identidad, número de Seguro Social y residencia en el estado. ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA

¿Qué pasa si no se presentan estos documentos?

Quien no complete el trámite puede seguir manejando con su licencia común: no perderá la habilitación para conducir. La restricción alcanza únicamente al uso de esa licencia para volar o entrar a instalaciones federales y militares.

Para viajar sin el REAL ID sigue sirviendo el pasaporte u otro ID aceptado por TSA. También existe la alternativa TSA ConfirmID, un trámite pago de u$s 45 que verifica la identidad y tiene validez de 10 días desde la fecha de viaje.