Los tribunales de familia de Estados Unidos no operan bajo una preferencia automática que favorezca a la madre en conflictos de custodia de menores. La normativa vigente estipula que las resoluciones sobre tutela y custodia legal deben fundamentarse de manera exclusiva en el bienestar del infante, sin asumir prejuicios basados en el género.

Esto implica que, en el contexto de una disputa judicial, la madre no posee una ventaja legal simplemente por su condición de madre. Los magistrados deben aplicar el principio denominado “interés superior del niño”, un criterio jurídico que orienta todas las decisiones relativas a la custodia en el país.

Cómo se implementa la Ley del Mejor Interés del Niño en los Estados Unidos

La doctrina denominada Best Interests of the Child, o interés superior del niño, es el estándar jurídico que emplean los tribunales para determinar con cuál progenitor residirá el menor o cómo se organizará la custodia compartida.

Este criterio se ha consolidado, reemplazando a anteriores presunciones que favorecían a las madres en determinadas edades tempranas. En la actualidad, la ley exige que cada caso sea analizado de manera individual, priorizando la estabilidad, seguridad y bienestar emocional del menor.

Las resoluciones sobre tutela y custodia legal deben fundamentarse de manera exclusiva en el bienestar del infante. Freepik

Razones por las cuales la madre no ostenta privilegio en la contienda por la custodia legal

Durante décadas, en ciertos estados se implementó la doctrina de los “años tiernos”, la cual presumía que los infantes debían estar bajo la custodia materna . No obstante, esta práctica fue gradual y progresivamente desestimada.

En la actualidad, bajo el principio del interés superior del niño, ni la madre ni el padre gozan de una preferencia automática. Ambos se presentan en igualdad de condiciones ante el tribunal y la decisión se basará exclusivamente en determinar qué entorno proporciona mayores beneficios para el desarrollo del menor.

Bajo el principio del interés superior del niño, ni la madre ni el padre gozan de una preferencia automática.

Las condiciones evaluadas por los jueces para garantizar el bienestar infantil

Para determinar la custodia legal y física de un hijo, los tribunales evalúan múltiples factores orientados al bienestar del niño, entre ellos: