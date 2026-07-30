En la apertura de mercados de este jueves, 30 de julio de 2026 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 58.01 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.19%.

El peso dominicano registró en la última semana un avance de 0.82%, mientras que en el último año acumuló una variación de -7.58%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia interanual de debilitamiento.

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Conocé la cotización de este jueves, 30 de julio de 2026.

La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue de 11.17%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 11.43%.

La cotización del peso dominicano en relación con los días pasados muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a 2. Esto indica que la moneda ha ganado valor, beneficiando a los importadores y consumidores en general.

En contraste, si el dato de 1 fuera igual a -1, significaría que la tendencia es a la baja, lo que podría afectar negativamente la economía local.

La tendencia actual sugiere un fortalecimiento del peso dominicano, lo cual podría ser indicativo de una mejor salud económica en el país.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar peso dominicano en USA