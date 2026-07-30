En la apertura de mercados de este jueves, 30 de julio de 2026 en Estados Unidos, del Peso colombiano mantiene una cotización de 3,189.66 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.67%.

En el mercado del Peso colombiano, la cotización retrocedió -0.87% en la última semana y -15.01% en el último año, evidenciando una tendencia de depreciación.

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La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 4.95%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.16%.

La cotización del Peso colombiano muestra una tendencia positiva en los últimos días, ya que el dato de 1 es superior a 0. Esto sugiere que la moneda se ha fortalecido frente a otras divisas, lo cual es alentador para la economía local.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia en los próximos días, ya que fluctuaciones inesperadas pueden revertir el avance actual. Un análisis más profundo podría indicar si esta tendencia es sostenible o si se trata de un rebote momentáneo.

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Conocé la cotización de este jueves, 30 de julio de 2026.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso colombiano por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar peso colombiano en Estados Unidos