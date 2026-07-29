La Administración de Seguridad en Transporte (TSA) tiene una lista específica para la documentación aceptada cuando se viaja en avión.

La Administración de Seguridad en Transporte (TSA) tiene una lista específica para la documentación aceptada cuando se viaja en avión. Sea para vuelos domésticos o internacionales, los viajeros deben presentar una identificación válida.

Para viajes internacionales en los Aeropuertos de Nueva York, California y Texas, se tiene que presentar de forma obligatoria un pasaporte vigente al que le queden al menos seis meses de vigencia. No obstante, para vuelos locales esto no es necesario y existen más opciones para identificarse.

Nueva York, California y Texas prohíben el embarque: ¿Qué documentos se deben presentar para viajar dentro del país?

Para abordar un vuelo doméstico dentro de Estados Unidos, los pasajeros de 18 años o más deben presentar una identificación aceptada por la TSA en el control de seguridad:

Licencia de conducir o tarjeta de identificación REAL ID estatal .

Pasaporte estadounidense.

Tarjeta de pasaporte de Estados Unidos.

Licencia de conducir mejorada.

Tarjeta de viajero confiable del Departamento de Seguridad Nacional.

Tarjeta de residente permanente.

Identificación militar de Estados Unidos.

Para abordar un vuelo doméstico dentro de Estados Unidos, los pasajeros de 18 años o más deben presentar una identificación aceptada por la TSA. ChatGPT

TSA ConfirmID: la tarifa que deben pagar quienes no cuentan con un documento válido

A partir del 1 de febrero de 2026 los viajeros que no cuenten con una identificación aceptada podrán optar por usar el servicio TSA ConfirmID para verificar su identidad.

Tiene un costo de 45 dólares por pasajero y el trámite debe completarse en línea y abonarse antes de realizar la verificación . No obstante, la aprobación no está garantizada.