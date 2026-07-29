Quienes no puedan cumplir con los requisitos de renovación, deberán solicitar un pasaporte nuevo a través del Formulario DS-11.

El pasaporte estadounidense de adultos se debe renovar cada diez años. Quienes deseen viajar, tienen que mantenerlo con al menos seis meses restantes de vigencia para poder abandonar el país.

Por ello, se recomienda renovar el pasaporte con tiempo para evitar inconvenientes a la hora de movilizarse. No obstante, no todos los ciudadanos pueden acceder a este trámite . Quienes no puedan cumplir con los requisitos de renovación, deberán solicitar un pasaporte nuevo a través del Formulario DS-11 .

Estados Unidos prohibirá el trámite de renovación del pasaporte: ¿Qué requisitos deben cumplir los solicitantes?

Para renovar el pasaporte estadounidense, el Departamento de Estado exige a los solicitantes que el documento cumpla con las siguientes condiciones:

Que se haya emitido a un mayor de 16 años.

Que se haya emitido hace menos de 15 años.

Que el pasaporte se encuentre sin daño y no haya sido reportado como perdido o robado.

Que tenga el nombre legal, o en caso contrario, que cuente con un documento legal que pruebe el cambio de nombre.

El pasaporte estadounidense de adultos se debe renovar cada diez años. Chat GPT

Renovar el pasaporte: ¿Cómo se puede acceder al trámite?

Existen dos vías dispuestas por el Departamento de Estado para renovar el pasaporte. El trámite se puede hacer por correo postal o a través de la página oficial del organismo.

En ambos casos, se debe rellenar el Formulario DS-82, sea con un programa para editar PDF o a mano. Para renovarlo a través del correo, se debe adjuntar el pasaporte que se desea renovar y una fotografía que cumpla con los estándares dispuestos por el Departamento de Estado.

Si se realiza en línea, se debe ingresar a la página oficial del Departamento de Estado clicando aquí y seguir los pasos que se indican.

Formulario DS-11: ¿Cómo se debe presentar y en qué ocasiones?

Para solicitar un pasaporte nuevo, se deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser ciudadano estadounidense por nacimiento.

Ser ciudadano estadounidense por naturalización.

Calificar como nacional de Estados Unidos “no ciudadano”.

El trámite se debe realizar presencialmente en una oficina autorizada . Se debe completar el Formulario DS-11 sin firmarlo hasta que el funcionario lo atienda y autorice.

Se les solicitará un documento para comprobar la ciudadanía estadounidense, documento de identidad con foto y copia de ambos. Además, también se debe llevar una fotografía para el pasaporte que cumpla con los estándares y pagar la tarifa que corresponda según el trámite.



