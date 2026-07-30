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En Estados Unidos, cada estado tiene diferentes legislaciones respecto a las obligaciones y derechos de los inquilinos y propietarios de viviendas. De esta manera, determinadas leyes federales establecen normas que se deben aplicar en todo el territorio nacional.

En casos normales, cuando un inquilino decide terminar el acuerdo y romper el contrato de alquiler antes de tiempo, suele recibir penalizaciones y multas a modo de proteger al propietario. No obstante, los militares quedan excluidos de esta medida en casos puntuales.

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Inquilinos podrán romper el contrato sin pagar multa: ¿Qué establece la Ley de Alivio Civil?

La Ley de Alivio Civil para Miembros de las Fuerzas Armadas (SCRA) tiene como objetivo proteger a los militares frente a determinadas situaciones para que puedan romper el contrato de alquiler sin tener que recibir penalizaciones.

Esta protección solo se aplicará cuando se cumplan estas condiciones:

  • Cuando firma el contrato de alquiler previo a ser convocado para el servicio militar.
  • Cuando recibe una orden de Cambio Permanente de Destino (PCS).
  • Cuando recibe una orden de despliegue por un periodo de entre 90 o más días.
Ya fue la Ley de Alquileres: los inquilinos podrán quedarse en la vivienda, aunque el propietario no quiera renovar.
Ya fue la Ley de Alquileres: los inquilinos podrán quedarse en la vivienda, aunque el propietario no quiera renovar.Generado con IA.

¿A quiénes alcanza esta protección?

La medida alcanza a miembros de:

  • El Ejercito
  • La Marina
  • La Fuerza Aerea
  • El Cuerpo de Marines
  • La Fuerza Especial
  • La Guardia Costera
  • La Guardia Nacional

El protocolo para romper el contrato sin pagar multa: ¿Cuál es el paso a paso?

Para quedar bajo el paraguas de protección de la SCRA se debe notificar por escrito al propietario sobre la decisión de rescindir del contrato de alquiler, y entregar una copia de las órdenes militares correspondientes o una carta firmada por su comandante.

Por último, enviar la documentación que corresponda personalmente por correo o servicio de entrega reconocido.

La fecha en la que finaliza el contrato depende de cada alquiler. Puede ser 30 días después del primer vencimiento desde que se notifica o el último día del siguiente al que se notificó la decisión.