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En Estados Unidos, cada estado tiene diferentes legislaciones respecto a las obligaciones y derechos de los inquilinos y propietarios de viviendas. De esta manera, determinadas leyes federales establecen normas que se deben aplicar en todo el territorio nacional.
En casos normales, cuando un inquilino decide terminar el acuerdo y romper el contrato de alquiler antes de tiempo, suele recibir penalizaciones y multas a modo de proteger al propietario. No obstante, los militares quedan excluidos de esta medida en casos puntuales.
Inquilinos podrán romper el contrato sin pagar multa: ¿Qué establece la Ley de Alivio Civil?
La Ley de Alivio Civil para Miembros de las Fuerzas Armadas (SCRA) tiene como objetivo proteger a los militares frente a determinadas situaciones para que puedan romper el contrato de alquiler sin tener que recibir penalizaciones.
Esta protección solo se aplicará cuando se cumplan estas condiciones:
- Cuando firma el contrato de alquiler previo a ser convocado para el servicio militar.
- Cuando recibe una orden de Cambio Permanente de Destino (PCS).
- Cuando recibe una orden de despliegue por un periodo de entre 90 o más días.
¿A quiénes alcanza esta protección?
La medida alcanza a miembros de:
- El Ejercito
- La Marina
- La Fuerza Aerea
- El Cuerpo de Marines
- La Fuerza Especial
- La Guardia Costera
- La Guardia Nacional
El protocolo para romper el contrato sin pagar multa: ¿Cuál es el paso a paso?
Para quedar bajo el paraguas de protección de la SCRA se debe notificar por escrito al propietario sobre la decisión de rescindir del contrato de alquiler, y entregar una copia de las órdenes militares correspondientes o una carta firmada por su comandante.
Por último, enviar la documentación que corresponda personalmente por correo o servicio de entrega reconocido.
La fecha en la que finaliza el contrato depende de cada alquiler. Puede ser 30 días después del primer vencimiento desde que se notifica o el último día del siguiente al que se notificó la decisión.