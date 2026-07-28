Para poder viajar a nivel internacional es necesario contar con determinada documentación tanto para abordar el vuelo como para ingresar al país de destino.

Para poder viajar a nivel internacional es necesario contar con determinada documentación tanto para abordar el vuelo como para ingresar al país de destino. Por ejemplo, el pasaporte debe mantenerse vigente y en buen estado físico.

En ocasiones, el viajero debe contar con una visa de turista o la que sea que corresponda según el motivo del viaje y el país desde el que proviene.

Para poder ingresar a México, Estados Unidos y Honduras, además de estar vigente y sin daño físico grave, debe tener un periodo mínimo de vigencia restante.

Cómo se debe presentar el pasaporte para viajar internacionalmente: requisitos generales

Para poder viajar al exterior, el pasaporte debe estar:

Vigente.

En buen estado: sin roturas ni manchas en las páginas.

Contar con páginas disponibles para los sellos migratorios.

Además, muchos países también exigen que el documento tenga una vigencia mínima de seis meses desde la fecha de ingreso o salida. Por ello, se recomienda renovarlo con tiempo, ya que si está próximo a vencer varias aerolíneas pueden negar el embarque.

Además, muchos países también exigen que el documento tenga una vigencia mínima de seis meses desde la fecha de ingreso o salida Shutterstock

Qué exigen México, Estados Unidos y Honduras para ingresar al país

Para poder ingresar a México, las autoridades solicitan un pasaporte cuya vigencia se extienda durante el tiempo de permanencia en el país. Además, según la nacionalidad de quien viaja, se podrá exigir una visa o autorización migratoria.

Estados Unidos, por su parte, e xige que se presente un pasaporte válido con seis meses restantes de vigencia y, una visa estadounidense vigente o Autorización Electrónica de Viaje ESTA , según corresponda.