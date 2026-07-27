El pasaporte de Estados Unidos se considera un documento esencial y obligatorio para la entrada y salida del país.

El pasaporte de Estados Unidos se considera un documento esencial y obligatorio para la entrada y salida del país. Las autoridades federales han establecido regulaciones rigurosas referentes a su validez, lo que afecta tanto a ciudadanos como a extranjeros cuando desean cruzar fronteras.

Conforme al Departamento de Estado de Estados Unidos, existen restricciones definidas respecto a los pasaportes que están vencidos y aquellos que fueron emitidos hace un período considerable de tiempo , lo cual podría obstaculizar los viajes en caso de no cumplir con ciertos requisitos.

Estados Unidos rechaza la entrada al país a individuos portadores de los siguientes pasaportes.

El pasaporte estadounidense posee una vigencia de 10 años en adultos y transcurrido dicho periodo, el documento se considera caducado y carece de validez para viajar.

Esto implica qu e ninguna persona puede entrar ni salir del país con un pasaporte caducado , ya que deja de ser un documento válido para la identificación internacional. Además, numerosas aerolíneas y naciones requieren que el pasaporte contenga meses de vigencia pendiente, lo que refuerza dichas restricciones.

El pasaporte estadounidense posee una vigencia de 10 años en adultos y transcurrido dicho periodo, el documento se considera caducado y carece de validez para viajar. El Cronista | Shutterstock y EFE

Qué sucede con los pasaportes expedidos hace más de 15 años

Uno de los aspectos más relevantes de la normativa es que únicamente pueden renovarse los pasaportes emitidos en los últimos 15 años.

Esto conlleva que los documentos de mayor antigüedad quedan automáticamente excluidos del sistema de renovación. En tales casos, la persona no tiene la posibilidad de realizar un trámite simplificado y debe iniciar un proceso completamente nuevo, como si estuviera solicitando el pasaporte por primera vez.

En la práctica, esto repercute directamente en aquellos que poseen pasaportes muy antiguos, dado que no podrán utilizarlos ni actualizarlos sin efectuar un nuevo trámite presencial.

Quiénes tienen derecho a la renovación del pasaporte y quiénes están obligados a solicitar uno nuevo

De acuerdo con las normativas del Departamento de Estado, únicamente pueden hacerlo aquellas personas que cumplen con los siguientes requisitos:

Pasaporte emitido en un periodo no superior a 15 años.

Documento en condiciones óptimas.

Emitido cuando la persona contaba con 16 años o más.

Nombre actualizado o documentación legal que evidencie un cambio.

Por otro lado, será necesario que soliciten un nuevo pasaporte aquellos individuos que posean documentos emitidos hace más de 15 años, que hayan expirado fuera de ese lapso o que no satisfagan estas condiciones.

Documentación necesaria para la renovación del pasaporte en los Estados Unidos

El proceso de renovación requiere la presentación de una serie de documentos fundamentales estipulados por el gobierno federal:

Formulario DS-82 completo.

Pasaporte anterior.

Fotografía reciente tipo pasaporte.

Pago de la tarifa correspondiente.

En situaciones donde se produzcan modificaciones de nombre, es necesario presentar la documentación legal correspondiente que lo respalde.