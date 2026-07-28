En la apertura de mercados de este martes, 28 de julio de 2026 en Estados Unidos, del Peso mexicano mantiene una cotización de 17.47 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.1%.

En la última semana, el peso mexicano mostró un cambio de 0.31%, mientras que en el último año registra una variación de -6.46%, señalando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

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La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 5.32%, lo que es menor que la volatilidad anual del 7.50%, indicando que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Peso mexicano se sitúa en un 1 que indica una tendencia positiva, mostrando una leve apreciación en comparación con los días anteriores. Este cambio puede ser un reflejo de la confianza de los mercados en la estabilidad económica del país.

Por el contrario, si el dato 1 hubiera sido negativo, habría sugerido una tendencia a la baja, lo que podría haber generado preocupación entre los inversores. En resumen, la tendencia actual es un indicativo de un momento favorable para la moneda nacional.

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Conocé la cotización de este martes, 28 de julio de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿En qué lugares se puede cambiar peso mexicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Pexels).

Consejos para cambiar o comprar peso mexicano en USA