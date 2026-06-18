Si bien todos deben usar cinturones de seguridad, en el caso de menores el vehículo debe contar con ciertas características.

En el estado de Florida, la legislación sobre viajar con menores es bastante estricta y exige que el auto esté adaptado en determinadas situaciones. Si bien todos deben usar cinturones de seguridad, en el caso de menores el vehículo debe contar con ciertas características.

El objetivo es salvaguardar la seguridad infantil e reducir al mínimo posible la cantidad de accidentes y consecuencias fatales. Si no se cumple con esta legislación, las autoridades podrán imponer multas y sumar puntos en la licencia de conducir.

El objetivo es salvaguardar la seguridad infantil e reducir al mínimo posible la cantidad de accidentes y consecuencias fatales. Chat GPT | IA

Florida castigará uno por uno a todos los conductores que viajen con un menor

En Florida, la legislación exige que se sigan las siguientes reglas si se viaja con un menor:

Niños de 0 a 3 años: deben viajar en una silla infantil aprobada o en un asiento infantil integrado al vehículo

Niños de 4 a 5 años: deben utilizar una silla infantil, asiento integrado o booster seat (asiento elevador)

Menores de 18 años: deben llevar cinturón de seguridad independientemente de dónde estén sentados dentro del vehículo

Adicionalmente, para mayor seguridad las autoridades recomiendan mantener a los niños en asientos orientados hacia atrás el mayor tiempo posible, hasta alcanzar los límites de altura o peso establecidos por el fabricante de la silla.

Las sanciones que enfrentarán los condiciones que no cumplan estas condiciones

No cumplir con las normas de seguridad vial infantil puede derivar en sanciones como: