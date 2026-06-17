Miles de ciudadanos de la tercera edad en Estados Unidos deberán adaptarse a nuevas regulaciones para la renovación de la licencia de conducir a partir de enero de 2026. Aunque no existe una normativa federal que restrinja la conducción por motivos de edad, diversas jurisdicciones han comenzado a implementar controles más rigurosos para conductores mayores de 70 años, con el propósito de reforzar la seguridad vial sin menoscabar derechos previamente adquiridos.

Las modificaciones, promovidas por los Departamentos de Vehículos Motorizados (DMV) de cada estado, introducen alteraciones en la periodicidad de la renovación, evaluaciones presenciales obligatorias y exámenes adicionales en situaciones específicas.

Razones por las cuales los gobiernos incrementan los requisitos para personas de la tercera edad

El envejecimiento de la población constituye uno de los factores más significativos que impulsan estas medidas.

En Estados Unidos, una creciente proporción de personas mayores continúa conduciendo activamente, lo que ha llevado a las autoridades a reevaluar los protocolos de evaluación.

De acuerdo con información proveniente de organismos de transporte, se ha registrado un incremento en los incidentes viales que involucran a conductores de edad avanzada, particularmente en maniobras que demandan rapidez visual y de reacción.

Ante esta situación, las jurisdicciones han optado por un enfoque preventivo fundamentado en evaluaciones individuales, en lugar de implementar prohibiciones automáticas basadas en la edad.

El envejecimiento de la población constituye uno de los factores más significativos que impulsan estas medidas.

Cambios significativos en la renovación de licencias a partir de 2026

Desde enero de 2026, los conductores mayores de 70 años enfrentarán una serie de ajustes comunes en la mayoría de los estados:Renovación presencial obligatoria a partir de cierta edad Examen de la vista en cada renovación, con estándares mínimos de agudeza visual Licencias con menor vigencia, que pueden ser de uno a tres años Posibles pruebas prácticas o funcionales en casos puntuales

En numerosos estados ya no será factible renovar de manera completamente en línea , dado que el DMV prioriza el contacto directo para evaluar condiciones básicas de aptitud.

Cómo las regulaciones fluctúan en función del estado

A pesar de que el criterio general es comparable, cada estado establece sus propios límites y requisitos. Algunos ejemplos indicativos son:

California : controles presenciales a partir de los 70 años

Florida : examen visual imperativo desde los 80 años

Nueva York : pruebas de visión obligatorias desde los 70 años

Illinois : renovaciones presenciales progresivas a partir de los 75 años

Texas: controles más frecuentes desde los 79 años

Las autoridades aconsejan corroborar siempre la normativa vigente en el estado que expidió la licencia.

No se implementarán suspensiones automáticas basadas en la edad

Un aspecto fundamental es que alcanzar los 70 años no conlleva la pérdida de la licencia. Ninguna jurisdicción implementa cancelaciones automáticas exclusivamente por la edad del conductor. Las determinaciones continúan fundamentándose en los resultados de las evaluaciones, el historial de conducción y, en ciertos casos, en informes médicos.

Adicionalmente, los conductores mantienen el derecho a apelar cualquier resolución del DMV y a presentar documentación complementaria si su licencia es restringida o no se renueva.

Licencias limitadas: una opción previa a la suspensión

Cuando se identifican limitaciones parciales, el DMV puede optar por emitir una licencia de conducir restringida. Estas generalmente pueden incluir:

prohibición de conducir durante la noche,

obligación de utilizar lentes correctivos,

limitación geográfica para trayectos cortos.

El propósito es preservar la movilidad del conductor dentro de márgenes seguros, evitando suspensiones totales cuando no son estrictamente necesarias.