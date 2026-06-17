Cuando entra en juego el denominado “insurance lapse”, se toman las siguientes medidas.

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nueva York tiene como requisito indispensable mantener al día la cobertura del seguro para poder conducir. Si alguien circula por las calles de este estado sin esto, el organismo podrá revocarle la licencia y suspender el registro.

Cuando entra en juego el denominado “insurance lapse”, es decir, que un vehículo se queda sin el seguro obligatorio de responsabilidad civil, el DMV recibe la información directamente de las compañías aseguradoras.

Si alguien circula por las calles de este estado sin esto, el organismo podrá revocarle la licencia y suspender el registro. New York State DMV | El Cronista

El gobierno suspende licencias y registros a quienes no cumplan con este requisito: ¿Por qué no pueden dejar vencer el seguro?

Cuando el seguro se un vehículo se vence o se cancela, el DMV podrá suspender:

El registro del vehículo

Las placas

La licencia de conducir

Y adicionalmente, imponer multas y penalizaciones civiles. Esto puede suceder incluso si se trata de un auto que esté guardado: si tiene las placas, debe estar asegurado.

Sanciones: ¿Qué castigos se pueden aplicar según el tiempo que haya pasado sin cobertura?

El DMV calcula el periodo de suspensión de acuerdo al tiempo que el vehículo haya pasado si cobertura. Esto significa que si pasaron 45 días sin seguro, eso durará la suspensión.

Por otro lado, si se desea omitir la suspensión se puede pagar una multa civil, que se calcula también en función de los días que se pasaron sin estar asegurados.

No obstante, en este caso el monto aumenta cada cierta cantidad de días:

Hasta 30 días: 8 dólares por día

Hasta 60 días: 10 dólares por día

Hasta 90 días: 12 dólares por día

Cuando se supera este último periodo, ya no se puede evitar la suspensión con el pago de multas. A su vez, es importante aclarar que la opción de pagar solo está disponible una vez cada 36 meses.

Recibí una carta del DMV: ¿Qué hacer?

Si se recibe una carta del DMV, se pueden tomar las siguientes medidas: