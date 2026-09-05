Oficial | España e Italia impiden entrar o salir del país a quienes hayan retrasado este trámite con su pasaporte (foto: imagen ilustrativa)

Miles de viajeros deberán revisar la vigencia de su documentación antes de planificar vacaciones o viajes laborales. Tanto España como Italia han endurecido los controles migratorios y ya no permiten el ingreso ni la salida del país a quienes tengan el pasaporte vencido o con una validez insuficiente según las nuevas exigencias internacionales.

Las autoridades aeroportuarias y los organismos migratorios han señalado que muchas personas desconocen que algunos destinos exigen un mínimo de meses de vigencia restante en el pasaporte para autorizar el viaje. La medida impacta especialmente en ciudadanos europeos y turistas extranjeros que habían postergado la renovación del documento.

En ambos países, las aerolíneas también han comenzado a reforzar los controles previos al embarque para evitar sanciones y rechazos en frontera. En algunos casos, los pasajeros ni siquiera pueden abordar el avión si el sistema detecta inconsistencias en la documentación.

Oficial | España e Italia impiden entrar o salir del país a quienes hayan retrasado este trámite con su pasaporte (foto: Freepik)

Qué trámite deben hacer los viajeros para evitar las nuevas restricciones

El requisito fundamental radica en la renovación del pasaporte antes de su expiración o cuando su período de validez sea escaso. Numerosos países exigen que el documento posea, al menos, seis meses de vigencia desde la fecha de ingreso prevista.

La normativa incide en los viajeros que tienen planes de desplazarse tanto dentro como fuera del espacio Schengen. A pesar de que ciertos destinos europeos aceptan documentos con un margen de vigencia menor, otros implementan controles más rigurosos y pueden denegar el ingreso de forma automática.

Las autoridades han sugerido iniciar el procedimiento con varias semanas de antelación ante el incremento de la demanda durante las temporadas vacacionales y en el verano europeo. Asimismo, advirtieron que los turnos tanto consulares como administrativos podrían presentar demoras significativas.

Oficial | España e Italia impiden entrar o salir del país a quienes hayan retrasado este trámite con su pasaporte (foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

La razón detrás del aumento de controles sobre pasaportes

El endurecimiento de las medidas responde a nuevos protocolos de seguridad migratoria y a acuerdos internacionales vinculados con el control fronterizo. Los gobiernos buscan evitar permanencias irregulares y reducir problemas administrativos relacionados con documentos vencidos.

En aeropuertos internacionales de ciudades como Madrid, Barcelona, Roma y Milán ya se aplican verificaciones más exhaustivas antes del embarque y en los controles migratorios.

Las autoridades insistieron en que cada viajero debe consultar las condiciones específicas del país de destino antes de salir. En muchos casos, el desconocimiento de la normativa termina con pasajeros varados en aeropuertos o con viajes cancelados a último momento.