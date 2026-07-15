El Cronista | Shutterstock y EFE

Al momento de abordar vuelos nacionales en Estados Unidos, todos los viajeros tendrán que considerar que por la implementación federal de la Ley Real ID, desde mayo 2025 la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) exige que se presente un documento identificatorio que cumpla con todos los estándares de seguridad necesarios.

La normativa, busca establecer un criterio unificado para todos los documentos utilizados al momento de, por ejemplo, viajar de manera aérea dentro del país.

En ese sentido, la TSA compartió en su sitio web oficial la lista completa de alternativas físicas y digitales admitidas y aquellas por las que pueden optar quienes no puedan presentar ninguna de estas credenciales.

Qué documentos deben presentar los mayores de 18 años para volar dentro de Estados Unidos

De acuerdo con la lista oficial actualmente publicada en el sitio de la TSA, se pueden presentar

Licencia de conducir Real ID

Licencia de Conducir Mejorada emitida por el Estado

Pasaporte de EE.UU.

Tarjeta de pasaporte de EE.UU.

Tarjeta de viajero de confianza del DHS

Identificación del Departamento de Defensa de EE.UU. incluidas las identificaciones emitidas a dependientes

Tarjeta de residente permanente

Tarjeta de cruce fronterizo

Identificación con foto aceptable metida por una nación tribal/tribu nativa reconocida por el gobierno federal

Tarjeta PIV HSPD-12

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero

Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Nativos y del Norte de Canadá

Credencial de identificación del trabajador del transporte

Tarjeta de Autorización de Empelo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (l-766)

Credencial de marino mercante de EE.UU.

Tarjeta de Identificación de Salud para Veteranos (VHIC)

Apple ID

Clear ID

Google ID Pass

“Actualmente, la TSA acepta identificación caducada hasta dos años después de la expiración, para las formas de identificación mencionadas anteriormente”, señalan las autoridades.

Es necesario presentar una identificación aceptable para poder volar.

Qué debo hacer si no tengo ninguno de los documentos de la lista

Cuando no es posible presentar ninguna de las identificaciones oficiales aceptadas, la TSA indica que puede pagarse una multa de 45 dólares por atravesar un control alternativo que permita verificar la identidad.

En general este proceso durará entre 10 y 15 minutos y será obligatorio cuando no se disponga de los papeles adecuados.

Cómo pagar por este control

Dirigirse al sitio de Pay.gov

Introducir nombre legal del viajero

Fecha de inicio del viaje (aunque el pago sólo es válido después de 10 días de la fecha seleccionada)