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Al momento de abordar vuelos nacionales en Estados Unidos, todos los viajeros tendrán que considerar que por la implementación federal de la Ley Real ID, desde mayo 2025 la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) exige que se presente un documento identificatorio que cumpla con todos los estándares de seguridad necesarios.
La normativa, busca establecer un criterio unificado para todos los documentos utilizados al momento de, por ejemplo, viajar de manera aérea dentro del país.
En ese sentido, la TSA compartió en su sitio web oficial la lista completa de alternativas físicas y digitales admitidas y aquellas por las que pueden optar quienes no puedan presentar ninguna de estas credenciales.
Qué documentos deben presentar los mayores de 18 años para volar dentro de Estados Unidos
De acuerdo con la lista oficial actualmente publicada en el sitio de la TSA, se pueden presentar
- Licencia de conducir Real ID
- Licencia de Conducir Mejorada emitida por el Estado
- Pasaporte de EE.UU.
- Tarjeta de pasaporte de EE.UU.
- Tarjeta de viajero de confianza del DHS
- Identificación del Departamento de Defensa de EE.UU. incluidas las identificaciones emitidas a dependientes
- Tarjeta de residente permanente
- Tarjeta de cruce fronterizo
- Identificación con foto aceptable metida por una nación tribal/tribu nativa reconocida por el gobierno federal
- Tarjeta PIV HSPD-12
- Pasaporte emitido por un gobierno extranjero
- Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Nativos y del Norte de Canadá
- Credencial de identificación del trabajador del transporte
- Tarjeta de Autorización de Empelo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (l-766)
- Credencial de marino mercante de EE.UU.
- Tarjeta de Identificación de Salud para Veteranos (VHIC)
- Apple ID
- Clear ID
- Google ID Pass
“Actualmente, la TSA acepta identificación caducada hasta dos años después de la expiración, para las formas de identificación mencionadas anteriormente”, señalan las autoridades.
Qué debo hacer si no tengo ninguno de los documentos de la lista
Cuando no es posible presentar ninguna de las identificaciones oficiales aceptadas, la TSA indica que puede pagarse una multa de 45 dólares por atravesar un control alternativo que permita verificar la identidad.
En general este proceso durará entre 10 y 15 minutos y será obligatorio cuando no se disponga de los papeles adecuados.
Cómo pagar por este control
- Dirigirse al sitio de Pay.gov
- Introducir nombre legal del viajero
- Fecha de inicio del viaje (aunque el pago sólo es válido después de 10 días de la fecha seleccionada)
Es importante destacar que la medida sólo aplica a mayores de 18 años, en el caso de los menores, los requisitos documentales los fijará cada aerolínea.