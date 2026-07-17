Los aeropuertos de CDMX, Jalisco y Veracruz reciben mes a mes cientos de viajeros internacionales, ubicándose entre los destinos populares para los turistas.

En ese sentido, mantener un pasaporte americano en completa vigencia es esencial entonces para todos los estadounidenses que desean visitar México, dado que tanto autoridades mexicanas como americanas lo exigirán como un requisito esencial para poder realizar el viaje.

En ese sentido, la legislación mexicana exige a todos los visitantes la prestación de un pasaporte “válido y vigente” para poder visitar el país y, no contar con esta identificación ocasionará graves inconvenientes con las aerolíneas y con los procesos migratorios.

CDMX, Jalisco y Veracruz bloquean el ingreso desde Estados Unidos a quienes no tienen un pasaporte actualizado

Es importante considerar que el pasaporte americano de adulto cuenta, en general, con una validez máxima de 10 años, dato que tendrá que considerarse en caso de planear un traslado internacional.

Si el documento este vencido, el Departamento de Estado sólo permite la actualización por renovación dentro de los 15 años posteriores al momento de emisión. Si el período se superó, se tendrá que gestionar un ejemplar completamente nuevo desde cero.

Además, México exige que los estadounidenses dispongan de al menos una página en blanco de su identificación internacional para que el traslado se habilite sin inconvenientes.

El pasaporte americano debe estar en completa vigencia para viajar a estos destinos.

Intentar salir de Estados Unidos con un pasaporte vencido es ilegal: esto dice la ley

De acuerdo con el United States Code (Título 8, § 1185) -Control de viajes de ciudadanos y extranjeros, la regla federal fija que

“Salvo lo dispuesto en contrario por el Presidente y sujeto a las limitaciones y excepciones que el Presidente pueda autorizar y prescribir, será ilegal que cualquier ciudadano de los Estados Unidos salga, entre, o intente salir o entrar en los Estados Unidos a menos que posea un pasaporte estadounidense válido”.

Por lo que el consejo es siempre verificar la validez antes de comenzar a planear el viaje y que haya tiempo de realizar las actualizaciones que se consideren necesarias.