Un reciente e histórico fallo judicial internacional puso a debate nuevamente cómo funciona la Justicia cuando se trata la relación entre un padre, una madre y su hijo. La Justicia de San Pablo ordenó a una mujer indemnizar a su expareja por haberle hecho creer que era el padre de su hijo.

Un hombre descubrió, mediante una prueba científica de ADN, que el hijo al que había criado con devoción no compartía su lazo biológico. Tras demandar a su expareja por el engaño, la Justicia falló a su favor y ordenó a la mujer el pago de 6.000 dólares en concepto de reparación de daños.

Este veredicto no solo expone las profundas heridas emocionales de una traición familiar, sino que vuelve a poner el foco en el valor estratégico de las pruebas genéticas y el asesoramiento legal corporativo como las únicas herramientas capaces de restablecer la verdad jurídica.

El veredicto que le dió la razón al hombre: hubo daño material y psicológico

El litigio comenzó cuando el demandante, impulsado por sospechas acumuladas a lo largo del tiempo, decidió acudir a un laboratorio especializado para realizarse un examen de compatibilidad. El dictamen de los bioquímicos fue inapelable: exclusión absoluta de la paternidad.

Ante los jueces, el hombre demostró que el ocultamiento deliberado de la realidad destruyó su proyecto de vida y le causó un daño psicológico severo . El tribunal determinó que la madre actuó de mala fe al adjudicarle una paternidad falsa, configurando un perjuicio directo que debía ser resarcido económicamente. Los 6.000 dólares dictaminados funcionan como una compensación por el menoscabo moral y los gastos incurridos bajo un falso supuesto.

La Justicia falló a favor de un hombre que fue engañado por su pareja.

La era de la certeza: el rol clave de los laboratorios y los test de certeza

Especialistas en bioética señalan que este tipo de resoluciones judiciales en 2026 son posibles gracias a la democratización de las pruebas de exclusión. Atrás quedaron los tiempos de procesos judiciales eternos y costosos para conseguir una orden de filiación: hoy en día, los laboratorios privados de alta complejidad ofrecen pruebas de ADN de manera privada, confidencial y con una precisión superior al 99,99% , transformándose en el punto de partida indispensable para cualquier acción legal posterior.

Ingresar a un laboratorio certificado no solo despeja una duda existencial en menos de una semana, sino que dota al afectado de un documento con validez pericial, blindando su estrategia frente a cualquier tribunal.

Según el juez del tribunal de apelaciones, Pastorelo Kfouri, la situación afectó la dignidad, el honor y la identidad familiar del demandante , quien registró al nene como su hijo, asumió responsabilidades emocionales, sociales y materiales, y años después descubrió que no era el padre biológico.

“No se exige de la madre certeza técnica sobre la paternidad biológica antes del examen genético. Lo que se reconoce es que, ante la posibilidad concreta de que el hijo fuera de un tercero, la omisión de esa circunstancia violó los deberes de buena fe, lealtad y transparencia”, escribió el juez en la sentencia.