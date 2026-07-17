El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) habilita a víctimas de trata de personas a permanecer en el país de forma legal y a trabajar sin visa tradicional, a través del Formulario I-914 . El beneficio otorga una estadía inicial de hasta cuatro años con permiso de trabajo incluido .

El programa fue creado en el año 2000 y sigue vigente. Desde agosto de 2024, USCIS aplica además un proceso que agiliza la acción diferida y el permiso laboral para solicitudes consideradas de buena fe.

¿Quiénes pueden aplicar al Formulario I-914?

El trámite está dirigido a víctimas de una forma grave de trata, sexual o laboral, que se encuentran en Estados Unidos, Samoa Americana, las Islas Marianas del Norte o en un puerto de entrada por ese motivo.

También deben acreditar colaboración con las autoridades en la investigación del caso, salvo excepciones por edad o trauma. A esto se suma probar que sufrirían un daño extremo si fueran removidos del país.

El solicitante debe además ser admisible bajo las normas migratorias. Quienes no lo sean pueden pedir una exención con el Formulario I-192.

La documentación requerida incluye:

Formulario I-914 con declaración personal sobre la trata sufrida

Evidencia de colaboración con las autoridades o excepción aplicable

Pruebas del cumplimiento de los demás requisitos

Documentación de admisibilidad o Formulario I-192, si corresponde

El beneficio otorga una estadía inicial de hasta cuatro años con permiso de trabajo incluido. Shutterstock

¿Qué beneficios obtienen quienes acceden a este permiso?

Los solicitantes aprobados reciben automáticamente un documento de autorización de empleo (EAD) junto con la resolución del Formulario I-914 , sin trámite adicional.

El beneficio está exento del pago de tasas migratorias en todas las etapas, incluido un eventual ajuste de estatus.

El estatus puede extenderse más allá de los cuatro años en ciertos casos. Quienes acumulen tres años de presencia continua bajo esta condición pueden solicitar la residencia permanente.

El trámite también permite incluir a familiares directos, como padres, cónyuges o hermanos menores de edad, mediante el Formulario I-914, Suplemento A.