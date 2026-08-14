En la sesión de apertura de este viernes, 14 de agosto de 2026,del Euro cotiza a 0.87 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.16% en relación con el día anterior.

En la última semana, el Euro subió un 13.88% y en el último año acumuló un 82.67%, mostrando una tendencia alcista.

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Conocé la cotización de este viernes, 14 de agosto de 2026.

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica del Euro en la última semana ha sido del 2.64%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 5.62%.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva con un dato de -1 igual a 2, lo que indica que en los últimos días ha ido en aumento. Este incremento refleja una mayor confianza en la moneda y una favorable situación económica en comparación con días anteriores.

En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que habría sugerido un debilitamiento del Euro frente a otras divisas. En cuanto a la estabilidad de la moneda, un -1 igual a 0 hubiera indicado que la cotización se mantiene sin cambios significativos.

La tendencia actual sugiere una recuperación del Euro, lo que puede beneficiar el comercio internacional y fortalecer la economía de la zona euro en el corto plazo.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar euro por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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