La cotizaciónde la Libra esterlina este viernes 14 de agosto en Estados Unidos es de 0.74 USD. Dicho importe presenta una variación del -0.15% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la Libra esterlina registró una caída de -2.70%, mientras que en el último año acumuló un descenso de -110.86%, reflejando un deterioro sostenido en su cotización.

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La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la Libra esterlina en la última semana fue de 1.29%, significativamente menor que su volatilidad anual de 5.99%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización de la Libra esterlina hoy muestra un comportamiento positivo, con un dato de 1 que indica que la tendencia se ha mantenido en ascenso durante los días anteriores. Este aumento en su valor refleja un interés creciente en la moneda frente a las fluctuaciones del mercado.

En contraste, si el dato hubiera sido negativo, la tendencia habría indicado una caída en el valor de la Libra, sugiriendo preocupaciones económicas o inestabilidad. Actualmente, la tendencia positiva sugiere una confianza renovada en la economía británica.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar libra esterlina en Estados Unidos?

Para cambiar Libra esterlina a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar libra esterlina en USA

para finalizar, en EE. UU. compara tasas y comisiones, evita kioscos en aeropuertos, usa cajeros de tu red o tarjetas sin recargo por cambio y verifica el tipo de cambio en apps confiables.