En la sesión de apertura de este viernes, 14 de agosto de 2026,del Peso mexicano cotiza a 17.03 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.02% en relación con el día anterior.

En la última semana, el peso mexicano cayó -0.63% y en el último año acumula -7.61%, lo que refleja una tendencia bajista reciente y prolongada.

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La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 2.86%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 7.42%.

La cotización del Peso mexicano en los últimos cuatro días ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato -1 es positivo. Esto indica que la moneda ha ido ganando valor frente a otras divisas, beneficiando a los importadores y fortaleciendo la confianza en la economía.

El aumento sostenido en la cotización del Peso podría estar relacionado con factores económicos internos favorables o con un fortalecimiento del mercado internacional. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para anticipar posibles cambios en el futuro.

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Conocé la cotización de este viernes, 14 de agosto de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso mexicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Fuente: narrativas-us

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