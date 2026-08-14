La cotizacióndel Peso dominicano este viernes 14 de agosto en Estados Unidos es de 58.34 USD. Dicho precio presenta una variación del 0.36% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, el Peso dominicano tuvo un leve avance de 0.40%, pero en el último año acumula una caída de -8.84%, indicando una tendencia bajista a pesar del repunte reciente.

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Fuente: narrativas-us

La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 8.92%, que es menor que el 11.42% de su volatilidad anual, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cuatro días, reflejando un fortalecimiento frente a otras monedas. Este aumento sugiere una posible mejora en la economía local y un mayor interés por parte de inversores.

A pesar de esta tendencia al alza, es importante monitorear factores externos que puedan influir en su estabilidad futura. La fluctuación del tipo de cambio puede verse afectada por eventos económicos globales y decisiones de política monetaria.

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Conocé la cotización de este viernes, 14 de agosto de 2026.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso dominicano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso dominicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar peso dominicano en USA

para finalizar, en EE. UU. compara tasas y comisiones, evita kioscos en aeropuertos, usa cajeros de tu red o tarjetas sin recargo por cambio y verifica el tipo de cambio en apps confiables.