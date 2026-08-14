La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) dio a conocer a través de su página web oficial la lista completa de objetos permitidos y prohibidos.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) dio a conocer a través de su página web oficial la lista completa de objetos permitidos y prohibidos para abordar el avión y todos los viajeros deben consultarla en caso de nuevas actualizaciones.

En el apartado “What can I bring?” se incluyen todo tipo de objetos: los permitidos sin restricciones, los prohibidos, y los que se pueden llevar siguiendo determinadas condiciones.

Aeropuertos de Atlanta, Dallas, Nueva York y Nueva Jersey prohíben el ingreso al avión: ¿Qué objeto no se puede subir?

Entre los objetos que no se pueden incluir en el equipaje facturado se encuentra uno muy utilizado por quienes tiene un consumo problemático de tabaco. Se trata de los encendedores.

Los clásicos con fluido gaseoso están prohibidos tanto en el bolso de mano como en la maleta facturada.

Por otro lado, los encendedores electrónicos están prohibidos en el equipaje facturado pero pueden llevarse en el bolso de mano tomando medidas de prevención, como retirar la batería, colocarle una funda protectora o un dispositivo de bloqueo en el botón de activación.

Entre los objetos que no se pueden incluir en el equipaje facturado se encuentra uno muy utilizado por quienes tiene un consumo problemático de tabaco. Se trata de los encendedores. Shutterstock y ChatGPT

¿Qué sucede si llevo este producto tecnológico en el equipaje?

La decisión final de si un artículo puede llevarse en el equipaje tanto facturado como de mano es del agente de la TSA . En el caso de que decidan que no puede abordar el avión con estos artefactos, deben dejarlos para no perder el vuelo.

Por ello se recomienda revisar la lista de objetos permitidos antes de viajar para evitar demoras e inconvenientes a la hora de atravesar los controles de seguridad.