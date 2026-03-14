Un pasaporte que ha expirado o que no se encuentra en vigencia puede ocasionar rechazos en aeropuertos, cancelaciones de viajes, pérdida de reservas y demoras administrativas, incluso si el viaje ya ha sido planificado. Es esencial que el pasaporte se mantenga vigente en Estados Unidos para facilitar los viajes, validar la identidad y realizar trámites internacionales sin contratiempos. Este documento no solo permite el cruce de fronteras, sino que también certifica la nacionalidad y permite el ingreso a otros países bajo regulaciones específicas. El Gobierno de Estados Unidos confirmó que los pasaportes emitidos a niños menores de 16 años no pueden renovarse y pierden validez automáticamente una vez vencidos, ya que tienen una duración máxima de 5 años. La norma alcanza tanto a ciudadanos estadounidenses como a extranjeros naturalizados y responde a los estándares de seguridad e identificación vigentes. A diferencia de los pasaportes para adultos, los documentos emitidos a menores no admiten renovación bajo ninguna modalidad, por lo que, una vez vencidos, deben tramitarse nuevamente desde cero. El Departamento de Estado establece reglas especiales para los pasaportes infantiles debido a que la apariencia física de los niños cambia rápidamente. Por este motivo, los pasaportes emitidos antes de los 16 años tienen una vigencia más corta y no cumplen con los criterios de identificación a largo plazo. Es fundamental que los padres estén al tanto de estas regulaciones para evitar inconvenientes en el futuro. La renovación o emisión de un pasaporte infantil debe realizarse con la debida anticipación, considerando que la apariencia de los menores puede cambiar significativamente en un corto período.