Envuelve la tarjeta y el pasaporte en aluminio: para qué sirve y por qué lo recomiendan

En la era digital actual, la protección de los datos personales y bancarios se ha convertido en una preocupación constante para millones de usuarios. Entre los diversos trucos caseros que han cobrado una enorme popularidad en las redes sociales, destaca la recomendación de envolver la tarjeta de crédito, la billetera y el pasaporte biométrico en papel de aluminio.

Aunque a primera vista pueda parecer una práctica insólita o sin fundamento técnico, esta curiosa técnica promete evitar la clonación involuntaria de información mediante lecturas no autorizadas.

Envuelve la tarjeta y el pasaporte en aluminio: para qué sirve y por qué lo recomiendan Shutterstock

¿Para qué sirve envolver la tarjeta y el pasaporte en aluminio?

El objetivo principal de envolver estos objetos cotidianos en papel de aluminio es prevenir el ciberdelito conocido como RFID skimming o clonación inalámbrica. Las tarjetas de débito y crédito de pago sin contacto (contactless), así como los pasaportes biométricos modernos, cuentan con chips integrados con tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) y NFC (Near Field Communication).

Estos dispositivos emiten ondas de radio electromagnéticas para transmitir información financiera o de identidad a una distancia muy corta. Sin embargo, un atacante provisto con un lector portátil de datáfono o un escáner malintencionado podría acercarse a tu bolsillo en lugares concurridos (como el transporte público o centros comerciales) e intentar capturar los datos almacenados en el chip sin tu consentimiento.

¿Qué propiedades tiene el papel de aluminio contra la clonación de datos?

La efectividad de esta práctica no es una leyenda urbana, sino que se fundamenta en un principio físico comprobado: la jaula de Faraday. El aluminio es un material metálico altamente conductor. Cuando se cubre completamente un objeto emisor o receptor con una lámina metálica, las ondas electromagnéticas no pueden atravesar la barrera.

Envuelve la tarjeta y el pasaporte en aluminio: para qué sirve y por qué lo recomiendan

De acuerdo con investigaciones pioneras de la Universidad de California en Berkeley y RSA Laboratories sobre la seguridad en pasaportes electrónicos (bajo la norma ISO 14443), el apantallamiento con material conductor altera y bloquea el campo electromagnético . Esto impide que la señal de radiofrecuencia salga del envoltorio o que un escáner externo logre activar el chip de la tarjeta.

¿Cómo usar el papel de aluminio correctamente para proteger tus tarjetas?

Para que esta barrera protectora funcione sin margen de error, es indispensable aplicarla con precisión siguiendo estas recomendaciones clave: