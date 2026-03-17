El gobierno de Estados Unidos confirmó que los contribuyentes con deudas fiscales elevadas sin resolver pueden enfrentar restricciones severas, incluyendo la imposibilidad de obtener o renovar su pasaporte. Esta medida es aplicada por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) en conjunto con el Departamento de Estado. La normativa establece que cuando una persona acumula una deuda tributaria gravemente morosa, el IRS puede notificar al Departamento de Estado, que queda habilitado para rechazar solicitudes de pasaporte o incluso revocar uno vigente. Según las reglas vigentes, se considera deuda gravemente morosa cuando el contribuyente supera aproximadamente los USD 64.000 en impuestos impagos, incluyendo multas e intereses. Este umbral se actualiza periódicamente por inflación, pero funciona como referencia clave para que el IRS active el proceso de restricción del pasaporte. Cuando el IRS certifica la deuda: