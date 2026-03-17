Las autoridades de tránsito en Estados Unidos reforzaron los controles sobre los conductores y recordaron que es obligatorio mantener actualizados los datos personales registrados en la licencia de conducir. No cumplir con este trámite dentro de los plazos establecidos puede generar sanciones que incluso afecten la validez del documento. Los conductores deben notificar al DMV cuando se producen cambios importantes en sus datos personales. Entre los más relevantes se encuentran: No cumplir con esta obligación puede generar diferentes consecuencias administrativas. Entre ellas: