Las autoridades migratorias de Estados Unidos recordaron que tener el pasaporte vigente es un requisito obligatorio para viajar internacionalmente. Los pasajeros que presenten un documento vencido o que no cumpla con los requisitos de validez pueden enfrentar restricciones para ingresar o salir del país. El pasaporte es el principal documento de viaje para cruzar fronteras internacionales. Para poder ingresar o salir de Estados Unidos, el documento debe: Cuando un pasajero intenta viajar con un pasaporte vencido, pueden ocurrir diferentes situaciones: