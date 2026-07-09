La nueva tarifa afecta directamente a empleadores y trabajadores que buscan tramitar una visa. Fuente: Shutterstock

Obtener una visa de trabajo en Estados Unidos es mucho más costoso para determinados empleadores y trabajadores.

Una nueva medida oficial estableció una tarifa de US$ 100.000 para las solicitudes de la visa H-1B, uno de los permisos más utilizados para incorporar profesionales extranjeros en ocupaciones especializadas.

¿Quiénes deberán pagar los US$ 100.000 por la visa H-1B?

La nueva tarifa no se aplica a todos los extranjeros , sino a las nuevas solicitudes de la visa H-1B , un permiso que permite a empresas estadounidenses contratar trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas.

Este programa suele utilizarse para incorporar profesionales en áreas como:

Ingeniería.

Tecnología e informática.

Matemáticas y ciencias.

Salud y medicina.

Arquitectura y otras profesiones altamente calificadas.

Antes de este cambio, las tasas gubernamentales para presentar una solicitud H-1B eran muy inferiores.

Con la nueva política, el costo aumenta de forma drástica para las solicitudes iniciales.

¿Qué es la visa H-1B y para qué sirve?

La visa H-1B es uno de los permisos más utilizados por empresas estadounidenses para contratar profesionales extranjeros.

La visa H-1B es un permiso de trabajo temporal que permite a empleadores estadounidenses contratar profesionales extranjeros cuando el puesto requiere conocimientos altamente especializados y, por lo general, un título universitario o equivalente.

Cada año existe un límite de visas disponibles, por lo que la demanda supera ampliamente la oferta. Entre las compañías que más utilizan este programa se encuentran grandes empresas de tecnología y consultoría, aunque también recurren a él organizaciones del sector sanitario, financiero y de ingeniería.

¿Quiénes quedan exentos de la nueva tarifa?

La medida se aplica a las solicitudes iniciales de la visa H-1B, mientras que determinadas situaciones, como algunas renovaciones o cambios de estatus contemplados por la normativa, pueden quedar fuera de este requisito .

También existen excepciones cuando el Gobierno determina que una contratación responde al interés nacional.

¿Por qué Estados Unidos aumentó el costo de esta visa?

La Administración sostiene que el incremento busca proteger los salarios de los trabajadores estadounidenses y reducir el uso de la visa H-1B como una alternativa para contratar personal extranjero con menores costos laborales.