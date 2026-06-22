Viajar al exterior desde Estados Unidos requiere poseer un pasaporte válido y en regla, sin embargo, no todas las personas pueden llevar a cabo su renovación de forma automática. Las autoridades han confirmado que la edad al momento de emisión del documento puede impedir directamente el proceso de actualización, obligando a los interesados a iniciar uno nuevo.

La restricción se aplica tanto a ciudadanos estadounidenses como a extranjeros naturalizados y afecta a aquellos que gestionar su pasaporte siendo menores de edad, un aspecto que frecuentemente pasa desapercibido y puede ocasionar inconvenientes al planificar un viaje internacional.

Oficial | Estados Unidos obliga a devolver sus pasaportes a todos estos ciudadanos y extranjeros o no podrán volver a entrar ni salir del país

¿Quiénes están excluidos de la renovación del pasaporte en Estados Unidos debido a su edad?

Estados Unidos impide automáticamente la renovación de los pasaportes que fueron emitidos antes de los 16 años. En el momento en que dicho documento expira, el sistema no permite su actualización y demanda llevar a cabo el procedimiento completo nuevamente.

La disposición abarca a menores de 16 años así como a jóvenes de hasta 20 años y 11 meses que aún poseen un pasaporte infantil vigente o caducado. En todos estos casos, la renovación se considera inviable.

¿Qué pasos seguir si la renovación del pasaporte resulta inviable?

Cuando la renovación no está habilitada, la única opción es solicitar un pasaporte nuevo de manera presencial. Los pasaportes para menores tienen una validez de cinco años y no admiten prórroga ni renovación.

Para iniciar el trámite, es obligatorio completar el formulario DS-11, presentar prueba de ciudadanía, una identificación oficial con foto, la fotografía de pasaporte correspondiente y abonar la tarifa vigente en un centro autorizado de aceptación de pasaportes.