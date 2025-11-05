El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) confirmó una nueva normativa para todos los extranjeros que deben actualizar sus trámites migratorios.

Es que, desde ahora, todas las personas que busquen modificar su estatus legal, ya sea aplicando para una Green Card o para la ciudadanía americana, deberán cumplir con una nueva exigencia oficial.

Todos aquellos que deseen obtener la residencia o ciudadanía deberán cumplir este requisito a partir de ahora

Desde el 28 de octubre de 2025, todos los extranjeros que deseen convertirse en residentes permanentes o ciudadanos americanos y, por lo tanto, deban actualizar sus trámites migratorios no podrán utilizar cheques, giros postales u otros medios no electrónicos como forma de pago para los formularios presentados en formato físico.

Según fuentes oficiales, “más del 90% de los pagos provienen de cheques y giros postales, lo que provoca retrasos en el procesamiento y aumenta el riesgo de fraude y pérdida de pagos”.

Atención inmigrantes: ¿Cómo obtener la residencia o la ciudadanía a partir de ahora?

Además de completar los formularios obligatorios y de reunir la documentación adecuada, las solicitudes de Green Card y de pasaporte americano exigen el pago de las tarifas correspondientes.

Según las nuevas disposiciones de USCIS, ahora todos los extranjeros están obligados a realizar sus pagos exclusivamente a través de medios electrónicos. Las únicas opciones disponibles son dos: