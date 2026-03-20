Solicitar un pasaporte estadounidense puede parecer un trámite simple, pero en realidad implica cumplir con una serie de requisitos específicos y pasos obligatorios. Desde completar correctamente los formularios hasta presentar la documentación adecuada y respetar detalles clave, cualquier error puede generar demoras o incluso la anulación del proceso. Uno de los errores más comunes es firmar el formulario antes de tiempo, es decir, fuera de una oficina oficial o sin la supervisión de un agente autorizado. Este requisito aplica principalmente al formulario: Si el formulario DS-11 fue firmado incorrectamente sin la presencia de un agente autorizado: Para realizar el trámite de solicitud de pasaporte americano sin problemas, se debe: