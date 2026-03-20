El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó que puede enviar avisos y cartas oficiales urgentes a los contribuyentes cuando detecta errores, inconsistencias o situaciones pendientes en sus declaraciones de impuestos. Estas notificaciones funcionan como un último llamado de atención (ultimátum) para que la persona regularice su situación antes de que el caso avance a instancias más severas, como auditorías, multas o embargos. Según la normativa oficial, el IRS puede comunicarse con los contribuyentes por diferentes motivos relacionados con su situación fiscal. Las razones más comunes incluyen: El organismo recomienda seguir estos pasos: Ignorar un aviso del IRS puede generar consecuencias importantes: