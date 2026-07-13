Estados Unidos le quitará el pasaporte a todos los colombianos que arriben con esta versión del documento. (Imagen creada con Inteligencia Artificial)

Las autoridades de control fronterizo en Estados Unidos están facultadas para denegar o confiscar pasaportes de cualquier país, incluido Colombia, cuando presentan alteraciones que comprometen su autenticidad. Estos daños pueden ser físicos, modificaciones no autorizadas o interferencias que impidan verificar la validez del documento. En tales casos, el pasaporte deja de ser considerado un documento legítimo para el ingreso al territorio estadounidense.

Con el aumento del flujo de viajeros durante la temporada alta, numerosos colombianos buscan identificar qué tipo de deterioros pueden ocasionar un rechazo en el punto de entrada. Es fundamental conocer qué acciones realizar si su pasaporte presenta marcas irregulares, humedad, quiebres pronunciados u otros signos de deterioro, los cuales podrían generar alertas ante los agentes migratorios.

Estados Unidos puede cancelar pasaportes colombianos por daños o manipulación

Un pasaporte puede perder su validez para viajes internacionales cuando exhibe defectos que impidan verificar su información o comprometan su seguridad. En tales circunstancias, los oficiales de migración están autorizados a rechazar el documento en el momento de ingreso.

Un inspector migratorio puede considerar que el pasaporte no cumple con los estándares de validez y, por lo tanto, exigir que el viajero obtenga un documento nuevo antes de permitirle continuar su ruta.

Ejemplos de condiciones que invalidan un pasaporte:

Humedad, derrames u otros líquidos que alteren la impresión o vuelvan ilegible la página de datos.

Desgarros o roturas significativas en la libreta o en la sección que contiene la identidad del viajero.

Marcas no oficiales , como tintas, rayones o sellos que no provengan de autoridades reconocidas.

Páginas arrancadas o faltantes , especialmente aquellas destinadas a visas y controles migratorios.

Agujeros, cortes o perforaciones que comprometan la integridad física del documento.

Estados Unidos le quitará el pasaporte a todos los colombianos que arriben con esta versión del documento. (Imagen: Montaje EC)

Marcas en el pasaporte que no impiden el viaje

Las autoridades de Estados Unidos enfatizan que ciertas marcas de uso cotidiano no invalidan el pasaporte ni exigen su sustitución inmediata. Entre dichos indicios se incluyen:

Marcas leves de doblez producto de guardarlo en bolsillos o fundas.

Apertura natural de las páginas tras manejo frecuente.

Muestra desgaste normal pero conserva su estructura intacta.

¿Qué hacer si tu pasaporte está dañado?

Para evitar eventualidades en el aeropuerto o en el proceso de migración, resulta prudente examinar el estado del pasaporte con antelación y proceder a su renovación si se aprecian daños visibles que puedan suscitar dudas sobre su validez.

La recomendación oficial es no viajar con un documento deteriorado. En caso de que el pasaporte esté dañado, se debe solicitar uno nuevo, presentando: