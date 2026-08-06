Una coalición de 25 estados demandó a la administración Trump por los nuevos aranceles de entre 10% y 12,5% impuestos a 60 socios comerciales de Estados Unidos. Nueva York, California, Illinois y Nuevo México encabezan la acción legal, presentada ante la Corte de Comercio Internacional.

Los estados demandantes piden que la Justicia declare ilegales los aranceles, ordene su suspensión inmediata y disponga el reembolso de los montos ya cobrados. La demanda llega meses después de que la Corte Suprema invalidara un esquema arancelario anterior del mismo Gobierno.

¿Qué estados demandan a Trump y por qué motivo?

Los fiscales generales sostienen que la Casa Blanca utilizó una ley de 1974 sobre trabajo forzoso como excusa para recrear los aranceles que la Corte Suprema había anulado en febrero. Según el escrito judicial, las investigaciones que justificaron la medida se completaron en apenas dos meses y medio.

Además de Nueva York, California, Illinois y Nuevo México, la demanda incluye a otros 21 estados y a los gobernadores de Kentucky y Pennsylvania.

Estados que integran la demanda

Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware y Hawaii

Massachusetts, Maryland, Maine y Michigan

Minnesota, Nevada, New Jersey y Carolina del Norte

Oregon, Rhode Island, Virginia, Vermont, Washington y Wisconsin

Los fiscales generales sostienen que la Casa Blanca utilizó una ley de 1974 sobre trabajo forzoso como excusa para recrear los aranceles que la Corte Suprema había anulado en febrero. Fuente: Freepik

¿Cómo afectan estos aranceles a los consumidores?

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, advirtió que los aranceles funcionan como un impuesto directo sobre las familias trabajadoras. Según su planteo, la medida eleva el costo de alimentos, artículos del hogar y materiales de construcción.

La fiscal general Letitia James remarcó que la Constitución no habilita al presidente a imponer aranceles globales sin límites claros. Este es el segundo juicio contra el esquema arancelario, luego de una demanda previa presentada por pequeñas empresas del país.